Kẻ bịt mặt xông vào nhà nghỉ tại Lào nổ súng bắn người

ANTD.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Đình Giang đã bịt mặt xông vào nhà nghỉ tại Lào, dùng súng bắn 2 viên đạn vào bụng và đùi bạn đồng nghiệp.

Ngày 15-10-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Đình Giang (SN 1995) trú tại thành phố Hà Nội về tội “Giết người”.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Đình Giang

Trước đó, ngày 3-9-2026, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc anh P.A.T trú tại Hải Phòng nhập viện cấp cứu do bị bắn 2 phát súng vào vùng bụng và đùi.

Theo thông tin ban đầu, sáng 2-9-2026, khi anh T đang ngủ tại phòng số 45, khách sạn V (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) thì bị một đối tượng bịt mặt xông vào phòng, nổ súng gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

2 đầu đạn thu được tại hiện trường

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm là Nguyễn Đình Giang. Giang là đồng nghiệp của anh T tại Lào.

Do mâu thuẫn cá nhân, Giang dùng súng ngắn bắn anh T rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam, di chuyển lên Lai Châu nhằm vượt biên sang Trung Quốc.

Cuối tháng 9-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ thành công Nguyễn Đình Giang.