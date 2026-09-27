Ít nhất 3 người chết trong các sự cố liên quan đến lũ lụt tại Thái Lan

ANTD.VN - Ít nhất 3 người thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến lũ lụt tại Thái Lan, trong khi toàn bộ Thủ đô Bangkok được tuyên bố là vùng thảm họa vào hôm 26-9 sau nhiều ngày mưa lớn.

Cảnh ngập lụt tại Bangkok. Nguồn: RT

Mưa lớn trút xuống Bangkok từ đêm 25 đến ngày 26-9, gây ngập lụt các tuyến đường và khu dân cư chính trên khắp Thủ đô trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến nhiều khu vực rộng lớn của nước này.

Hai trường hợp tử vong được ghi nhận tại tỉnh Chanthaburi, miền Đông Thái Lan. Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM), một nhà sư đã thiệt mạng do sạt lở đất, trong khi một người khác tử vong sau khi thuyền đánh cá bị lật. Theo tờ Matichon của Thái Lan, một người nữa cũng đã thiệt mạng tại Bangkok.

Các video tại Bangkok cho thấy những chiếc ô tô bị ngập đến tận nóc xe và người dân buộc phải lội qua những tuyến đường ngập nước.

Chính phủ Thái Lan ngày 26-9 cho biết, Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã triển khai lực lượng để cứu trợ lũ lụt, đồng thời chuẩn bị các nơi trú ẩn tạm thời và bếp dã chiến lưu động để cung cấp bữa ăn. Các đội quân y cũng được điều động đến những khu vực bị ảnh hưởng, trong khi máy bay cứu hộ được đặt trong tình trạng sẵn sàng để tiếp cận những khu vực khó đi lại.

Trung tâm Cảnh báo Thiên tai Quốc gia Thái Lan hôm 26-9 cho biết nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn sẽ tiếp diễn trong 24 giờ tới do gió mùa Tây Nam mạnh lên mang theo mưa lớn.

Thảm họa này xảy ra chưa đầy 1 năm sau trận lũ lụt nghiêm trọng tàn phá miền Nam Thái Lan và cướp đi sinh mạng của ít nhất 170 người vào tháng 11 năm ngoái, theo số liệu của Chính phủ Thái Lan.