IRGC tuyên bố sẵn sàng tấn công trả đũa vượt biên giới nếu Iran bị tấn công

ANTD.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố học thuyết quân sự của nước này đã chuyển sang hướng “tấn công và phi đối xứng”, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các hoạt động vượt ra ngoài lãnh thổ Iran nhằm vào bất kỳ quốc gia nào tham gia tấn công nước này.

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebi

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebi cho biết, Tehran không còn chỉ tập trung vào phòng thủ lãnh thổ như trước đây.

Theo ông Hossein, lực lượng vũ trang Iran hiện sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp chủ động và sẽ mở rộng phạm vi tác chiến nếu an ninh quốc gia bị đe dọa.

IRGC cũng tuyên bố sẽ mở rộng tấn công sang các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục cho tàu đi qua các tuyến đường thủy mà Tehran coi là "bất hợp pháp" ở eo biển Hormuz

Theo thông báo của IRGC, hải quân Iran đã tấn công 4 tàu liên quan đến hoạt động trung chuyển dầu mỏ tại khu vực Vịnh.

Ngoài ra, 3 tàu khác đã bốc cháy sau khi va phải thủy lôi gần eo biển Hormuz.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng.

Giới quan sát lo ngại, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và xung đột lan rộng trong khu vực sẽ gia tăng.

Cùng thời điểm, truyền thông Mỹ cho biết hàng chục tiêm kích Israel đã thực hiện cuộc tập trận dọc khu vực biên giới phía tây Iran nhằm “thể hiện sức mạnh”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran vẫn cam kết tìm kiếm một giải pháp hòa bình “đáng tôn trọng”, nhưng đồng thời nhấn mạnh nước này đã chuẩn bị đầy đủ để tự vệ trước mọi kịch bản leo thang.