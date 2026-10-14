Iran triệu Đại sứ Anh vì cáo buộc Tehran liên quan đến vụ việc tại căn cứ không quân

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 13-10 đã triệu Đại sứ Anh tại Tehran, ông Hugo Shorter để phản đối việc Chính phủ Anh đưa ra cáo buộc "vô căn cứ" rằng Iran có liên quan đến một âm mưu nghi ngờ nhằm vào một căn cứ không quân của Anh.

Căn cứ không quân Faiford

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Iran, ông Alireza Yousefi, Vụ trưởng Vụ Tây Âu đã triệu Đại sứ Anh, chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Anh Andy Burnham nói rằng Iran "rất có khả năng" liên quan đến sự cố hồi tháng trước tại căn cứ Không quân Hoàng gia Fairford.

Trong cuộc gặp, ông Yousefi đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ của Iran đối với cách tiếp cận "vô trách nhiệm và mang tính phá hoại" của Anh đối với nước này, đồng thời bác bỏ hoàn toàn cáo buộc chống Iran "vô căn cứ" của Chính phủ Anh.

Ông nói thêm rằng "thông qua việc đổ lỗi và đưa ra những cáo buộc không có cơ sở", các quan chức Anh không thể trốn tránh trách nhiệm về việc Anh tham gia vào cuộc "xâm lược" quân sự của Mỹ - Israel chống lại Iran và việc dung túng lâu dài các nhóm và cá nhân "khủng bố" chống Iran.

Ông kêu gọi Chính phủ Anh nhanh chóng đưa ra các tài liệu và bằng chứng về những cáo buộc chống Iran. Nếu không, Tehran sẽ nghiêm túc xem xét lại quan hệ với London, và Chính phủ Anh sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó.

Tuyên bố cho biết Đại sứ Shorter đã đảm bảo rằng ông sẽ chuyển lời phản đối của Iran tới các quan chức Anh.

Ngày 27-9, cảnh sát Anh đã bắt giữ 5 người, tất cả đều ở độ tuổi 20, vì nghi ngờ "tội phạm chất nổ và khủng bố" gần căn cứ Không quân Hoàng gia Fairford ở Gloucestershire, sau khi được thông báo có 3 chiếc xe tải đang hướng tới căn cứ.

Căn cứ này là nơi Mỹ đã sử dụng để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Tất cả 5 người này đã được tại ngoại vào ngày hôm sau sau khi cảnh sát kiểm tra xe tải và các địa chỉ có liên quan đến họ trên khắp London.

Cảnh sát cho biết tìm thấy xăng trong xe tải, nhưng không có chất nổ.