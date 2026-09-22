Iran đóng cửa trung tâm tiếng Pháp tại Tehran

ANTD.VN - Iran vừa đóng cửa một trung tâm tiếng Pháp tại Tehran, cáo buộc cơ sở trực thuộc đại sứ quán này hoạt động bất hợp pháp và tham gia vào các hoạt động đe dọa an ninh quốc gia.

Người dân Iran biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Pháp tại Tehran, ngày 11-1-2023. Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images

Quan hệ giữa Paris và Tehran đã xấu đi bất chấp việc Pháp đứng ngoài cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2, cũng như việc Pháp lên án các đợt tấn công ban đầu là vi phạm luật pháp quốc tế.

Tháng 7 vừa qua, hai nhà ngoại giao Pháp đã bị lực lượng an ninh Iran bắt giữ với cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Sau đó, họ đã bị trục xuất khỏi Iran. Pháp đã đáp trả vào tháng 8 bằng cách trục xuất hai nhà ngoại giao của Iran.

“Theo lệnh của văn phòng công tố Tehran, trung tâm bất hợp pháp trực thuộc Đại sứ quán Pháp tại Tehran - vốn hoạt động nhiều năm dưới vỏ bọc giảng dạy ngôn ngữ - đã bị đóng cửa”, hãng tin Mizan thuộc cơ quan tư pháp Iran cho biết hôm 20-9.

Giới chức Iran tuyên bố rằng cơ sở này đã nhiều lần phớt lờ các cảnh báo về việc phải xin giấy phép theo quy định pháp luật và tiến hành những hoạt động “vi phạm các công ước ngoại giao”. Họ cũng cáo buộc trung tâm này sử dụng việc dạy ngôn ngữ làm bình phong để thúc đẩy các dự án đi ngược lại văn hóa Hồi giáo Iran, xác định và xây dựng mạng lưới, cũng như tạo điều kiện cho người Iran có trình độ chuyên môn cao rời khỏi đất nước.

Pháp đã lên án việc đóng cửa này, coi đó là hành động tấn công vào sự hiện diện văn hóa của mình tại Iran, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện “các biện pháp thích hợp” để đáp trả.

Theo Bộ Ngoại giao Pháp, Trung tâm tiếng Pháp (CLF) cung cấp các khóa học tiếng Pháp tại Tehran, thu hút hàng nghìn người Iran tham gia mỗi năm.