iPhone 18 Pro Max cho chỉnh tốc độ màn trập...

ANTD.VN -Tự đặt tốc độ màn trập trên iPhone 18 Pro Max có thể khiến ảnh thiếu sáng nhiều hạt hơn. Nguyên nhân ở đâu, khi nào nên để máy tự chọn?

Mua máy Pro, nhiều người muốn thử cảm giác chỉnh tay như cầm máy ảnh. Thế nhưng khi chụp bữa tối dưới ánh đèn vàng hay sân khấu ngoài trời buổi tối, tấm ảnh tự đặt tốc độ màn trập lại lấm tấm hạt hơn hẳn tấm để máy tự xử lý.

Trên hai bản Pro của iPhone 18 Series, Apple lần đầu đưa khẩu độ tuỳ chỉnh lên camera chính 48MP và bổ sung các điều khiển Pro như tốc độ màn trập, cân bằng trắng. Khác biệt về độ nhiễu không nằm ở cảm biến, mà ở cách máy xử lý ảnh sau khi bấm chụp.

Cụm camera sau của iPhone 18 Pro màu Đỏ Burgundy

Tự đặt tốc độ màn trập, iPhone 18 Pro Max ngừng ghép nhiều khung hình

Ở chế độ tự động, mỗi lần bấm nút, iPhone thực ra chụp nhanh một loạt khung hình rồi căn chỉnh và ghép lại, nhờ vậy ảnh cuối ít nhiễu hơn và giữ được chi tiết ở cả vùng sáng lẫn vùng tối.

Trong thử nghiệm của DPReview, khi tốc độ màn trập chuyển sang chỉnh tay, máy chỉ chụp đúng một khung hình ở tốc độ đã chọn, và chế độ ban đêm cũng không bật được. Ngược lại, nếu chỉ tự chọn Khẩu độ ống kính, máy vẫn ghép khung nên ảnh gần như giống ảnh chụp tự động.

Cách xử lý này có lý do: ghép khung thường trộn các khung có thời gian phơi sáng khác nhau, nên ảnh cuối sẽ không còn đúng tốc độ người chụp đã chọn. Việc này cũng giống khi đặt tốc độ màn trập trên máy ảnh chuyên dụng, người chụp chủ động nhận phần đánh đổi đi kèm.

Ban ngày khó thấy khác biệt, chụp đêm mới lộ rõ nhiễu hạt

DPReview đặt máy trên chân máy, chụp cùng một cảnh tĩnh bằng camera chính từ lúc nắng gắt đến khi trời tối, so ảnh tự động với ảnh chỉnh tay ở cùng thông số và tắt chế độ ban đêm để so sánh công bằng.

Dưới nắng gắt, khác biệt rất khó nhận ra. Máy tự chọn ƒ/1,8, tốc độ 1/2500 giây và ISO 64, còn bản chỉnh tay dùng 1/2000 giây, nhưng ánh sáng dư thừa nên chụp một khung hay ghép nhiều khung đều cho ảnh sạch tương đương. Ở cảnh thiếu sáng vừa phải với ƒ/1,48 và 1/30 giây, khác biệt vẫn nhìn thấy được, chỉ nhẹ hơn so với cảnh tối hẳn.

Cảnh đêm mới là lúc khoảng cách lộ rõ: ở ƒ/1,48, 1/15 giây và ISO 10000, ảnh tự đặt tốc độ nhiều hạt hơn hẳn khi phóng to 100%, nhất là ở vùng bóng đổ. Theo Apple, ở ƒ/1,48 camera chính chụp thiếu sáng tốt hơn khoảng 50% so với thế hệ trước, nên trong cảnh tối, kết hợp khẩu độ lớn này với tốc độ tự động sẽ cho ảnh sáng và sạch hơn.

Ảnh mẫu chụp ở khẩu độ ƒ/1,48 của iPhone 18 Pro, trong căn phòng ánh sáng yếu với nhiều vùng tối. Ảnh: Apple

Để tốc độ màn trập tự động, chỉ chỉnh tay khi cần bắt chuyển động

Với phần lớn khung hình trong nhà, buổi tối hay cảnh nhiều mảng tối, để Tốc độ màn trập ở chế độ tự động giúp máy được ghép khung và bật chế độ Ban đêm khi cần. Lỡ kéo thanh trượt rồi thì chỉ cần đưa mục này về A.

Chỉnh tay đáng dùng khi người chụp cần một thời gian phơi sáng cụ thể. Tốc độ nhanh giữ nét khoảnh khắc vận động viên bật nhảy hay cú đập cầu lông, còn tốc độ chậm khi đặt máy cố định sẽ làm nhòe dòng người qua lại để chủ thể đứng yên nổi bật hơn. Khi chỉ có chỉnh tay mới cho ra tấm ảnh mong muốn, phần nhiễu tăng thêm là cái giá đáng chấp nhận.

Còn nếu chỉ muốn thay đổi chiều sâu của ảnh, chỉnh Khẩu độ ống kính là cách an toàn hơn vì máy vẫn ghép khung như lúc chụp tự động. Người đang cân nhắc thêm iPhone Duo 256GB, mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple, có thể lưu ý rằng khẩu độ tuỳ chỉnh được giới thiệu cho camera chính của hai bản Pro, còn camera chính 48MP trên mẫu gập dùng khẩu độ ƒ/1,6.

Camera chính và các điều khiển Pro giống nhau trên hai bản Pro, nên chọn iPhone 18 Pro hay Pro Max chủ yếu tuỳ vào cỡ máy và thời lượng pin, hiện cả hai mẫu đều được Thế Giới Di Động bán chính hãng. Khách hàng mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể lựa chọn trả chậm 0%, thu cũ đổi mới giảm đến 2 triệu đồng, nhận phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng và phiếu mua phụ kiện 150.000 đồng cho đơn từ 500.000 đồng. Ngoài ra, khi mở thẻ tín dụng VPBank MWG bạn còn có thể được hoàn đến 800.000 đồng. Riêng iPhone Duo bắt đầu nhận đặt cọc từ 19h ngày 16/10 với số lượng máy có hạn và dự kiến có hàng từ 23/10. Điều kiện áp dụng từng chương trình có thể khác nhau, người mua nên kiểm tra trên thegioididong.com hoặc tại cửa hàng trước khi đặt mua.

Với ảnh chụp hằng ngày, để máy tự chọn tốc độ vẫn cho ảnh sạch hơn ở nơi thiếu sáng, còn chỉnh tay hợp với lúc người chụp biết rõ mình muốn dừng hay kéo dài chuyển động.