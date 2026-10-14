Inter vẫn chưa biết mùi chiến thắng ở Champions League

Rạng sáng nay, Inter Milan thất thủ trước đại diện của Bỉ là Club Brugge với tỉ số sát nút 3-4 ngay trên sân nhà Giuseppe Meazza. Nhà đương kim vô địch nước Ý vẫn chưa biết mùi chiến thắng tại đấu trường danh giá nhất lục địa già khi đã thua 2 trận đầu tiên.

Với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, Inter áp đảo đại diện đến từ Bỉ. Nerazzurri có thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ khi cầm bóng 53%, đồng thời tung ra số cú sút gấp đôi đội khách – 30 cú dứt điểm so với con số 18 khiêm tốn hơn rất nhiều của Brugge (theo Sofascore), nhưng các "họng pháo" của đội bóng thành Milan đã phung phí đi quá nhiều cơ hội ngon ăn, khi đã bỏ lỡ tới 5 cơ hội ăn bàn rõ rệt.

Lautaro cũng để lại dấu ấn với một cú đúp nhưng chừng đó là chưa đủ (Ảnh: Getty Images)

Cũng phải kể đến sự xuất sắc của Yann Sommer, một người cũ của chính Inter, đã giúp cho khung thành của Club Brugge đứng vững trước đội chủ nhà. Thủ thành người Thụy Sĩ có 9 pha cứu thua trong trận đấu, được chấm tới 8,4 điểm trên Sofascore, và đóng góp quan trọng vào chiến thắng của câu lạc bộ vùng Flanders.

Ở tuyến trên, tài năng trẻ sáng giá đang được cả tuyển Đức và Ý nhòm ngó là Nicolo Tresoldi tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick và kết thúc trận đấu với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, còn người đồng đội của anh là Carlos Forbs cũng có cho mình 2 kiến tạo.

Ở chiều ngược lại, Inter đã chơi một trận đấu tốt, khi Lautaro Martinez và Ange Yoan Bonny lần lượt lập công, nhưng trong một ngày mà các trụ cột của Club Brugge đều có phong độ chói sáng, nửa xanh thành Milan đành ngậm ngùi chấp nhận thất bại ngay tại thánh địa Giuseppe Meazza.

Tresoldi đã có một màn trình diễn chói sáng (Ảnh: Getty Images)

Cho dù Inter đã kiểm soát trận đấu, nhưng đại diện nước Bỉ mới là đội tấn công hiệu quả hơn với 50 lần xâm nhập 1/3 sân đối phương thành công.

Bước ngoặt của trận đấu tới khi Tresoldi lạnh lùng dứt điểm đánh bại Josep Martinez trên chấm phạt đền ở phút 29, mở tỉ số của trận đấu. Inter có lời đáp trả đanh thép ở phút 44, khi Lautaro Martinez dứt điểm tung lưới Sommer sau một pha xoay sở trong vòng cấm, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, thầy trò Cristian Chivu lại để đối thủ tái lập cách biệt 1 bàn sau pha băng lên hớ hênh của Josep Martinez, tạo điều kiện cho Carlos Forbs có đường chuyền đến Tresoldi, và tiền đạo này nhẹ nhàng dứt điểm vào lưới trống.

Đại diện nước Ý tiếp tục bị tài năng trẻ 22 tuổi chọc thủng lưới ở phút 73 sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm. Lautaro rút ngắn cách biệt với pha băng vào dứt điểm tung lưới Sommer ở phút 81, để rồi Romeo Vermant chốt hạ trận đấu ở phút 87. Mặc dù Yoan – Bonny đã rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4 ở phút 90+3, thời gian còn lại là không đủ để Nerazzurri giành lại 1 điểm.

Cần nói thêm, nếu như thần may mắn không mỉm cười, Inter hoàn toàn có thể thua đậm hơn nếu pha băng vào của Vermant không đưa bóng đi vọt xà ngang. Hàng phòng ngự của nửa xanh thành Milan đã hoàn toàn bất lực trước tốc độ và sự khéo léo của Carlos Forbs. Cầu thủ chạy cánh này là niềm cảm hứng trong chiến thắng của câu lạc bộ đến từ Bỉ với những pha xử lý mềm mại và những cú bứt tốc bùng nổ nơi hành lang cánh phải. Tài năng trẻ người Bồ Đào Nha thực sự đã làm khổ Dimarco và Bastoni trong trận đấu đêm qua.

Sơ đồ 4-5-1 mà HLV Ivan Leko sử dụng cũng đã hạn chế đi sức tấn công của nhà đương kim vô địch nước Ý, đồng thời trao cho hai cánh của Club Brugge sự tự do cần thiết để họ thoải mái xử lý, tạo đột biến. Có thể nói, cách bố trí này cũng hạn chế sức mạnh của bộ đội Dimarco – Diouf khi cặp cánh này không thể tự do dâng cao, qua đó loại bỏ đi một phương án lên bóng chất lượng của đối thủ.

Sự kết nối giữa thủ môn và hàng phòng ngự của Inter cũng có vấn đề, khi Josep Martinez và bộ 3 trung vệ thường xuyên không hiểu ý nhau, mà bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Tresoldi là ví dụ điển hình. Một tình huống mà hàng phòng ngự Inter đã không có được sự liên lạc tốt nhất, để cho tiền đạo 22 tuổi tự do thoát xuống dứt điểm tung lưới Josep.

Chiến thắng này giúp cho Club Brugge tạm thời chen chân vào nhóm được dự Play-off tranh vé vào vòng trong, còn với Inter Milan, thầy trò Cristian Chivu vẫn còn đó rất nhiều việc cần phải làm. 2 trận thua liên tiếp tại đấu trường Champions League khiến cho nhà đương kim vô địch Serie A vẫn chưa thể lọt vào nhóm cạnh tranh suất đi tiếp. Nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ, đại diện nước Ý hoàn toàn có thể bị loại ngay từ giai đoạn League Phase, qua đó phải sớm chia tay hành trình tại cúp châu Âu mùa này.