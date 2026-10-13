Indonesia và Australia tập trận đổ bộ quy mô lớn

ANTD.VN - Quân đội Indonesia và lực lượng Phòng vệ Australia ngày 12-10 bắt đầu cuộc tập trận chung Keris Woomera 2026 tại tỉnh Đông Java, nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến liên quân trên bộ, trên biển và trên không.

Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 12 đến 20-10-2026

Lễ khai mạc diễn ra tại thành phố cảng Banyuwangi. Theo Bộ Quốc phòng Australia, cuộc tập trận kéo dài đến ngày 20-10 với khoảng 2.235 quân nhân, gồm 1.235 thành viên quân đội Indonesia và khoảng 1.000 quân nhân Australia.

Đây là hoạt động huấn luyện ở nước ngoài lớn nhất của quân đội Australia trong năm 2026.

Nội dung tập trận gồm đổ bộ đường biển tại Đông Java, bắn đạn thật trên thao trường của Indonesia và phối hợp hoạt động giữa lực lượng hải quân hai nước. Các đơn vị sẽ triển khai tại Đông Java, biển Bali và vùng phía Bắc Ấn Độ Dương.

Australia điều tàu đổ bộ HMAS Choules, tàu khu trục HMAS Perth và tàu tiếp vận HMAS Stalwart tham gia.

Không quân Australia triển khai máy bay vận tải C-130J Hercules, máy bay huấn luyện PC-21, trong khi lục quân đưa tới hai pháo M777 cỡ nòng 155mm và hai bệ phóng thuộc hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Hoạt động liên quân Australia, Phó Đô đốc Justin Jones, cho biết cuộc tập trận củng cố quan hệ an ninh lâu dài giữa hai nước, dựa trên lòng tin, sự tôn trọng và lợi ích chiến lược chung.

Hoạt động huấn luyện cũng giúp hai lực lượng rèn luyện khả năng triển khai, bảo đảm hậu cần và duy trì lực lượng trong môi trường địa lý phức tạp của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Keris Woomera được tổ chức lần đầu vào năm 2024, tập trung vào năng lực tác chiến đổ bộ và phối hợp quân binh chủng.

Cuộc tập trận năm nay tiếp tục nâng mức độ phức tạp, hướng tới tăng khả năng tương tác và năng lực ứng phó trước những hành động cưỡng ép quân sự trong khu vực.