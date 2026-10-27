Indonesia triển khai xe buýt oxy miễn phí khi khói mù cháy rừng ở mức độc hại

ANTD.VN - Chính quyền Indonesia đã triển khai các xe buýt cung cấp oxy miễn phí và hàng trăm điểm hỗ trợ y tế khẩn cấp tại những khu vực bị khói mù bao trùm, khi cuộc khủng hoảng cháy rừng kéo dài nhiều tháng tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Khói mù dày đặc do cháy rừng và cháy đất than bùn ở Palangkaraya, Trung Kalimantan vào ngày 25-10-2026

Tại thành phố Palangkaraya trên đảo Kalimantan, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều người dân phải sử dụng bình oxy và điều trị các bệnh về đường hô hấp do thường xuyên hít phải khói từ các đám cháy rừng và đất than bùn.

Ông Sudarsono, 57 tuổi, cho biết mình bị ngạt khói sau khi cùng bạn bè tham gia dập lửa gần khu dân cư.

Người đàn ông này sau đó phải nhập viện trong tình trạng khó thở. “Tôi đeo khẩu trang, kính bảo hộ và mọi thứ có thể, nhưng khói ở khắp nơi”, ông Sudarsono kể.

Theo Bộ Y tế Indonesia, hơn 300.000 người tại 7 tỉnh đã mắc các bệnh về đường hô hấp từ tháng 8 đến tháng 10-2026. Riêng tại Palangkaraya, hơn 11.000 người đã được điều trị các vấn đề sức khỏe liên quan đến khói mù.

Để ứng phó, Indonesia đã thiết lập gần 500 cơ sở hỗ trợ oxy và khám chữa bệnh miễn phí trên toàn quốc, trong đó gần 300 cơ sở tập trung tại tỉnh Trung Kalimantan.

Chính quyền địa phương cũng đưa vào hoạt động các xe buýt trang bị bình oxy lưu động để phục vụ người dân.

Người dân đi xe máy đeo khẩu trang di chuyển giữa làn khói dày đặc do cháy rừng và cháy đất than bùn ở Palangkaraya, Trung Kalimantan vào ngày 24-10-2026

Những chiếc xe buýt trắng xanh được cải tạo lại, trên xe chất đầy bình oxy và có nhân viên y tế.

Xe sẽ di chuyển theo tuyến và đậu quanh thành phố Palangka Raya. Người dân bị rát họng, ho, khó thở... lên xe được thở oxy miễn phí 5-10 phút qua ống thở mũi.

Bà Siti Jumiati, một cư dân địa phương, cho biết nhiều tuần qua bà liên tục bị đau họng, ho và viêm mắt do khói mù. “Hôm nay tôi có thể lên xe buýt này để được hỗ trợ thở oxy miễn phí”, bà nói.

Theo cơ quan y tế Indonesia, nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người trong độ tuổi lao động từ 17-59 tuổi, do vẫn phải ra ngoài làm việc giữa môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.

Khói từ cháy rừng chứa nhiều chất độc hại như formaldehyde, hydrogen cyanide, amoniac và bụi mịn PM2.5.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhiều lần cảnh báo việc tiếp xúc kéo dài với bụi PM2.5 làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp, tim mạch và tử vong sớm.

Theo tổ chức giám sát Nusantara Atlas, từ đầu năm nay đến hết tháng 9, các đám cháy đã thiêu rụi hơn 1,9 triệu ha đất tại Indonesia.

Khói mù từ các vụ cháy không chỉ ảnh hưởng trong nước mà còn lan sang nhiều quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á, gây ra làn sóng phản đối và quan ngại về môi trường trong khu vực.

“Lẽ ra chúng tôi phải được hít thở không khí trong lành và nhìn thấy bầu trời xanh. Nhưng lúc này, thứ chúng tôi đang hít vào là chất độc”, bà Alexandra Surya Habsari, một cư dân Palangkaraya nói.