Indonesia cảnh báo có thể dừng xuất khẩu năng lượng

ANTD.VN - Tuyên bố của Indonesia về khả năng xem xét lại các hợp đồng xuất khẩu năng lượng với những quốc gia bị cho là “không tôn trọng” Jakarta đang thu hút sự chú ý trong khu vực.

Indonesia đang xem xét không gia hạn các hợp đồng xuất khẩu khí đốt tự nhiên để ưu tiên nhu cầu năng lượng trong nước

Ông Bahlil Lahadalia - Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản, đồng thời là Bộ trưởng Điều phối chuyển đổi năng lượng và Công nghiệp hạ nguồn ngày 23-10 cho biết, Jakarta có thể xem xét lại các thỏa thuận xuất khẩu năng lượng với những nước không đối xử với Indonesia trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Ông thậm chí để ngỏ khả năng ngừng xuất khẩu hoặc không gia hạn các hợp đồng hiện tại.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Prabowo Subianto kêu gọi Indonesia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn.

Dù không nêu đích danh quốc gia nào, phát biểu của ông Bahlil lập tức khiến giới quan sát chú ý bởi Indonesia hiện là một trong những nhà cung cấp than đá, khí đốt tự nhiên và các nguyên liệu năng lượng quan trọng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Singapore nằm trong số các khách hàng mua khí đốt lớn của Indonesia.

Theo các nhà phân tích, những cảnh báo trên chủ yếu phản ánh xu hướng “chủ quyền tài nguyên” ngày càng mạnh mẽ tại Indonesia.

Jakarta đang ưu tiên phát triển công nghiệp trong nước, tăng giá trị gia tăng từ tài nguyên và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước khi đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Indonesia khó có khả năng thực hiện các biện pháp cực đoan làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng trong ASEAN.

Lý do là nước này vẫn cần duy trì uy tín thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án năng lượng cũng như hạ tầng công nghiệp.

Các nhà quan sát cũng đánh giá những cảnh báo từ Jakarta khó làm chệch hướng các kế hoạch hội nhập năng lượng khu vực như kết nối lưới điện ASEAN hay thúc đẩy thương mại điện sạch xuyên biên giới.

ASEAN hiện vẫn coi hợp tác năng lượng là một trong những trụ cột chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn cho khu vực.