Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6

ANTD.VN - Trong giai đoạn 2026-2030, TP. HCM xác định 8 tuyến đường sắt đô thị ưu tiên đầu tư và đến năm 2030 hoàn thành, với tổng chiều dài khoảng 255km, đảm bảo mục tiêu theo yêu cầu của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Song song với các khu vực TOD đã được xác định thí điểm, Metro số 6 Tân Sơn Nhất - Phú Hữu đang được chuẩn bị đầu tư, mở thêm một trục giao thông công cộng xuyên thành phố và bổ sung năng lực kết nối cho khu Đông.

Hạ tầng mới mở rộng khả năng kết nối của khu Đông

TOD đang định hình mạng lưới giao thông công cộng, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực mới cho bất động sản

Sau khi Metro số 1 đi vào vận hành, khu Đông tiếp tục phát triển theo định hướng giao thông công cộng. Và theo định hướng hiện tại, các trục Mai Chí Thọ, Liên Phường, Võ Chí Công đang trở thành những tuyến liên kết quan trọng với Vành đai 2, Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các nút giao An Phú, Mỹ Thủy.

Mạng lưới đường sắt đô thị cũng đang chuyển sang giai đoạn triển khai song song nhiều tuyến. Trong đó, Metro số 6 giai đoạn 1 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dài gần 23km, nằm trong nhóm dự án được chuẩn bị để khởi công quý IV/2026 và hoàn thành vào năm 2030. Tuyến dự kiến kết nối với Metro số 2 tại khu vực Bà Quẹo và với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành tại Phú Hữu, qua đó hình thành thêm một hành lang công cộng kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với khu Đông và sân bay Long Thành.

Đáng chú ý, ga ST15 - ga Cầu Phú Hữu của tuyến Metro số 6 được bố trí dọc đường Võ Chí Công, phía Tây Bắc nút giao Võ Chí Công - Liên Phường. Đây là khu vực đang có tốc độ thay đổi hạ tầng nhanh, dần tạo thành mạng lưới đa hướng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa các cực phát triển.

Trong mạng lưới đang hình thành đó, Imperia Sensa Park do MIK Group phát triển nằm gần ga ST15, dự kiến bàn giao vào quý IV/2028. Khi Metro số 6 đi vào hoạt động, dự án sẽ có thêm lựa chọn giao thông công cộng bên cạnh hệ thống đường bộ hiện hữu, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tới các cực phát triển quan trọng của khu Đông như Thủ Thiêm - trung tâm hành chính, tài chính mới và Khu Công nghệ cao.

Ngay ở thời điểm hiện tại, dự án đã nắm giữ lợi thế hạ tầng vượt trội nhờ kết nối trực tiếp với trục đường Liên Phường - hành lang xuyên tâm giúp liên kết các tuyến huyết mạch như Mai Chí Thọ, Đỗ Xuân Hợp và Võ Nguyên Giáp. Việc di chuyển từ Imperia Sensa Park đến Thảo Điền hay Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất trở nên dễ dàng và linh hoạt.

Hạ tầng mở dư địa, giá trị thực vẫn đến từ chất lượng dự án

Imperia Sensa Park tại khu Đông, với lợi thế hai mặt giáp sông và kết nối Võ Chí Công - Liên Phường

Hạ tầng phát triển có thể cải thiện khả năng tiếp cận và mở rộng không gian đô thị, nhưng không đồng nghĩa mọi bất động sản nằm gần metro đều có cùng triển vọng. Thị trường căn hộ TP.HCM năm 2026 cho thấy người mua ngày càng phải cân nhắc đồng thời nhiều yếu tố, từ mức giá, chi phí vốn đến chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực.

Trong bối cảnh đó, lợi thế hạ tầng chỉ là một phần của bài toán giá trị. Về dài hạn, sức hấp dẫn của một dự án còn phụ thuộc vào những nền tảng như quy hoạch, chất lượng không gian sống, pháp lý, tiến độ triển khai và năng lực của đơn vị phát triển.

Đây cũng là cách MIK Group định vị Imperia Sensa Park - dự án mới nhất thuộc dòng sản phẩm I Series (Imperia) trong lần trở lại thị trường TP.HCM. Đồng thời, đưa ý tưởng Discovery Residences vào dự án dựa trên sự nghiên cứu và thấu hiểu nhịp sống bản địa, mở ra không gian sống giàu trải nghiệm dành cho thế hệ trẻ năng động, đề cao gu sống riêng và giá trị sống trọn vẹn.

Bên cạnh vị trí kết nối thuận tiện tại khu Đông, nhà phát triển bất động sản MIK Group tập trung vào một môi trường sống được quy hoạch đồng bộ trên quỹ đất gần 5 ha, mật độ xây dựng 28%, gồm 922 căn hộ cao cấp cùng 93 sản phẩm thấp tầng.

Trong bối cảnh lõi đô thị ngày càng đông đúc, những dự án sở hữu không gian sông nước, nội khu khép kín và hệ tiện ích ngoài trời đa dạng ngày càng hiếm hoi Tại Imperia Sensa Park, với địa thế hai mặt giáp sông Rạch Chiếc và kênh Một Tấn tạo lớp đệm tự nhiên, kết nối hồ cảnh quan hơn 2.400 m² cùng Green Walk, Sunset Deck… tạo nên khoảng thở đắt giá giữa lòng đô thị. Hệ tiện ích tiếp tục mở rộng với thư viện, khu sinh hoạt chung, hồ bơi, sân thể thao, gym, yoga, phòng xông hơi đá muối Himalaya, khu vui chơi trẻ em và BBQ, đáp ứng nhu cầu làm việc, vận động, thư giãn và kết nối đa dạng cho nhiều thế hệ.

Có thể nói, những tín hiệu tích cực từ hạ tầng đang mở rộng lợi thế tiếp cận cho Imperia Sensa Park, với trục Liên Phường cùng ga ST15 thuộc Metro số 6 trên trục Võ Chí Công, tạo thêm liên kết với mạng lưới giao thông đang được đầu tư tại khu Đông. Khi metro, các tuyến vành đai và cao tốc từng bước hoàn thiện, những dự án có vị trí thuận tiện, đồng thời được chú trọng về không gian và chất lượng sống, sẽ có thêm điều kiện để đáp ứng nhu cầu ở thực. Về dài hạn, sự đồng bộ giữa khả năng tiếp cận, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm cư trú sẽ là nền tảng quan trọng duy trì sức hút của dự án.