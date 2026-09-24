Imperia Sensa Park: Khi tiện ích định hình chất lượng sống

ANTD.VN - Với hơn 40 tiện ích được bố trí theo ba nhóm sáng tạo, cân bằng và kết nối, Imperia Sensa Park hướng tới đáp ứng những nhu cầu thường nhật của cư dân, từ làm việc, vận động, thư giãn đến gặp gỡ, giao lưu. Cách tổ chức tiện ích theo từng nhu cầu sử dụng cũng góp phần tạo nên trải nghiệm sống thuận tiện và phù hợp với nhịp sinh hoạt của cộng đồng cư dân trẻ.

Khi người mua nhà ngày càng chú trọng đến chất lượng không gian và trải nghiệm sống tổng thể, hệ tiện ích nội khu cũng trở thành một tiêu chí đáng cân nhắc khi lựa chọn nơi an cư.

Thay vì lấy số lượng tiện ích làm lợi thế, MIK Group tập trung vào hiệu quả sử dụng, trong đó mỗi không gian được tính toán hợp lý về công năng và khả năng tiếp cận, để thuận tiện cho sinh hoạt thường ngày và đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài của cư dân.

Tư duy này được MIK Group áp dụng tại Imperia Sensa Park. Với sự tham gia của studioMilou trong thiết kế kiến trúc, cảnh quan và ONG&ONG trong thiết kế nội thất, hệ tiện ích được phát triển trong một tổng thể thống nhất, từ cách tổ chức không gian, kết nối đến lựa chọn công năng, qua đó đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống thường nhật của cư dân.

Hệ tiện ích được quy hoạch bài bản theo chức năng

Tọa lạc trên đường Võ Chí Công và kết nối trực tiếp với trục Liên Phường, Imperia Sensa Park sở hữu vị trí hai mặt giáp sông tại khu Đông TP.HCM. Trên quy mô 5 ha, dự án duy trì mật độ xây dựng 28%, dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và hệ tiện ích nội khu.

Kế thừa và cải tiến trên những tiêu chuẩn của dòng sản phẩm I Series, MIK Group lần đầu tiên đưa ý tưởng phát triển Discovery Residences tại Imperia Sensa Park với hệ tiện ích đa tầng với hơn 40 hạng mục được tổ chức theo từng nhóm chức năng, hướng đến sự cân bằng giữa nhịp sống năng động, nhu cầu thư giãn và trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

Không gian vui chơi ngoài trời tạo thêm những điểm gặp gỡ, kết nối giữa trẻ nhỏ và các gia đình trong cộng đồng cư dân

Thay vì phân khu dàn trải, các tiện ích tại đây được sắp xếp thành ba nhóm chức năng: Creative Hub (Không gian sáng tạo), Vitality Sanctuary (Không gian vận động, tái tạo) và Social Club (Không gian kết nối).

Cách tổ chức này được xây dựng xoay quanh nhịp sinh hoạt thường nhật của các cư dân: từ nhu cầu làm việc, học tập vào ban ngày, vận động và thư giãn sau giờ làm, đến vui chơi và kết nối giữa các thành viên vào cuối ngày. Mỗi nhóm tiện ích tuy đảm nhiệm vai trò khác nhau nhưng được liên kết liền mạch, giúp việc trải nghiệm trở nên thuận tiện hơn trong nhịp sống hàng ngày.

Với Creative Hub, không gian sáng tạo đáp ứng trực tiếp nhu cầu làm việc và học tập. Các hạng mục như Business Lounge & Co-working Space, phòng họp, thư viện và phòng giải trí đa phương tiện giúp cư dân có thêm không gian vừa tập trung làm việc vừa thư giãn.

Đây cũng là cách dự án thích ứng với những thay đổi trong nhịp sống đô thị, khi ranh giới giữa nơi ở, nơi làm việc và không gian nghỉ ngơi ngày càng linh hoạt hơn. Thay vì phải di chuyển đến một địa điểm khác, cư dân có thể lựa chọn một không gian phù hợp ngay trong khu dân cư.

Phối cảnh không gian làm việc, đọc sách và trao đổi dành cho cư dân

Bên cạnh đó, nhóm Vitality Sanctuary được thiết kế như không gian tái tạo năng lượng, hướng tới nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cư dân, với phòng gym & yoga, sân thể thao đa năng Vibe Court, hồ bơi Aura Flow, đường dạo Green Walk và phòng xông hơi đá muối Himalaya. Việc tích hợp chuỗi tiện ích về thể chất ngay “dưới thềm nhà” giúp cư dân dễ dàng duy trì thói quen rèn luyện hàng ngày mà không mất thời gian di chuyển ra bên ngoài.

Cụm hồ bơi Aura Flow và bể sục Jacuzzi được quy hoạch giữa thảm xanh nội khu, mang lại không gian thư giãn chuẩn resort

Trong khi đó, Social Club tập trung vào không gian sinh hoạt chung và kết nối cộng đồng. Bãi cỏ đa năng, khu BBQ ngoài trời, sân chơi trẻ em, Pavilion hay Sunset Deck được xây dựng đan xen giữa các khu vực trong nhà và ngoài trời, đảm bảo các hoạt động gia đình không bị phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Khi tiện ích định hình chuẩn sống mới

Một hệ tiện ích chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cư dân sử dụng thường xuyên. Tại Imperia Sensa Park, thay vì cư dân phải chủ động tìm đến từng khu chức năng riêng biệt, cảnh quan và tiện ích được sắp xếp theo hướng kết nối với hành trình di chuyển hàng ngày.

Sau giờ làm việc tại khu co-working, cư dân có thể xuống phòng tập hoặc đi bộ; trẻ nhỏ vui chơi trong khi cha mẹ dành thời gian thư giãn ở không gian chung; cuối tuần những khoảng ngoài trời có thể trở thành nơi gặp gỡ của gia đình và bạn bè.

Với người mua nhà để ở, giá trị của hệ tiện ích vì thế không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở mức độ hiện diện trong đời sống hàng ngày. Bên cạnh vị trí, thiết kế căn hộ hay chất lượng bàn giao, một môi trường sống được tổ chức đồng bộ và thuận tiện có thể góp phần nâng cao trải nghiệm sống trong dài hạn.

Có thể thấy, hệ tiện ích tại Imperia Sensa Park đã được MIK Group quy hoạch xoay quanh cách mọi người thực sự sống và sử dụng không gian. Khi mỗi tiện ích được đặt đúng vị trí, phục vụ đúng nhu cầu và dễ dàng tiếp cận, các tiện ích sẽ phát huy hiệu quả sử dụng, từ đó góp phần định hình chuẩn sống chất lượng, tiện nghi và chủ động trong cộng đồng cư dân.