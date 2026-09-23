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Huy động tổng lực khống chế đám cháy kho xưởng giữa đêm tại xã Sơn Đồng

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A.N

ANTD.VN - Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cùng nhiều phương tiện thuộc Đội chữa cháy và CNCH khu vực 15 và 23 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án khống chế ngọn lửa cháy lan và cứu nạn nhiều tài sản trong vụ cháy tại nhà xưởng tại phía sau trạm trộn bê tông Việt- Nhật, xã Sơn Đồng.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp cận khoanh vùng đám cháy

Khoảng 22h ngày 22-9, Trung tâm Chỉ huy thông tin Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy lớn khu nhà xưởng gần khu vực km9+700 đường gom Đại lộ Thăng Long thuộc xã Sơn Đồng, Hà Nội đã huy động tổng lực các lực lượng PCCC và CNCH quanh khu vực tới hiện trường.
Lãnh đạo xã Sơn Đồng cũng có mặt cùng các lực lượng chức năng chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn cúu hộ.

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Nhiều phương tiện nhanh chóng được huy động đến hiên trường phối hợp xử lý ngăn cháy lan và dập lửa cháy kho xưởng

Lực lượng chắc năng đã sử dụng máy xúc phá từng lớp chướng ngại tiến sâu vào khu vực trung tâm kho hàng. Đồng thời các nguồn nước quanh khu vực cũng được tận dụng tối đa để phục vụ công tác cứu hoả.

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Hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Công an thành phố tiếp tục chi viện lực lượng đến tham gia làm nhiệm vụ
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Lãnh đạo xã Sơn Đồng cùng các phòng chức năng đã có mặt phối hợp chỉ đạo công tác chữa cháy và CNCH

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