Huy động hơn 300 người tham gia diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 28, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với UBND xã Phú Nghĩa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH huy động nhiều lực lượng tại Công ty TNHH Sản xuất mây tre đan Ngọc Sơn.

Lực lượng dân quân tự vệ được huy động cứu người, cứu tài sản và chữa cháy

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa nêu rõ, thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm công tác PCCC và CNCH; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân PCCC. Qua đó, công tác PCCC trên địa bàn từng bước đi vào nền nếp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tình huống giả định được xây dựng tại khu vực tập kết hàng hóa thành phẩm của xưởng sản xuất. Nguyên nhân cháy do sự cố chập điện tại ổ cắm, với chất cháy chủ yếu là tre, nứa, song, mây, bìa carton và các vật dụng dễ cháy. Thời điểm xảy ra sự cố, có hơn 20 người đang làm việc tại xưởng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp cận phối hợp xử lý tình huống

Ngay khi phát hiện cháy, người lao động nhanh chóng hô hoán, báo động, gọi điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC qua số 114 và thông báo cho Đội PCCC cơ sở. Lực lượng tại chỗ lập tức triển khai chữa cháy ban đầu, hướng dẫn người lao động thoát nạn, đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu người còn mắc kẹt.

Nhận được tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 28 nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức trinh sát, tìm kiếm người bị nạn, ngăn chặn cháy lan và phối hợp với các lực lượng tại chỗ xử lý tình huống.

Cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân phòng, y tế, điện lực và các lực lượng liên quan đồng thời triển khai nhiệm vụ theo phương án, bảo đảm sự phối hợp thống nhất trong quá trình xử lý sự cố.

Lực lượng y tế kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân

Sau khoảng 20 phút, đám cháy giả định được khống chế, dập tắt hoàn toàn; những người mắc kẹt được tìm kiếm, cứu đưa ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế sơ cấp cứu. Buổi thực tập đã thể hiện rõ cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng PCCC cơ sở với các lực lượng chức năng trong xử lý tình huống cháy, nổ và CNCH tại địa bàn.

Kết thúc thực tập, Ban Chỉ đạo tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá công tác chuẩn bị, triển khai lực lượng, phương tiện, khả năng phối hợp, hiệp đồng và xử lý các tình huống phát sinh. Qua đó, kịp thời chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nội dung cần bổ sung, điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả xử lý sự cố, tai nạn trong thực tế.

Buổi thực tập diễn ra an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao năng lực của lực lượng PCCC cơ sở, khả năng phối hợp giữa các lực lượng và ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ của Nhân dân, qua đó góp phần bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.