Hướng tới sống khỏe, nói không với khói thuốc từ giải chạy cộng đồng

ANTD.VN - Gần 2.000 người đã tham gia giải chạy sáng 11-10 với thông điệp: "Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh",

Giải chạy do báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức sáng 11-10 diễn ra với thông điệp “Không khói thuốc-Không gian sống lành mạnh-Tương lai khỏe mạnh"

Ngày 11-10, hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức giải “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh”, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, về tác hại của thuốc lá, sử dụng thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường và hướng tới một tương lai xanh.

Chương trình được xây dựng với thông điệp “Không khói thuốc-Không gian sống lành mạnh-Tương lai khỏe mạnh", khuyến khích cộng đồng rèn luyện thể chất, nâng cao ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá và chung tay xây dựng môi trường sống an toàn.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhận định, chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mỗi người mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và tương lai của các thế hệ. Vì vậy, cần có sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, cơ quan, đơn vị để phụ nữ có điều kiện tham gia và duy trì tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên.

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mỗi người mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và tương lai của các thế hệ.

Hưởng ứng thông điệp này, gần 2.000 vận động viên tham gia tranh tài trên cự ly gần 3km quanh hồ Bảy Mẫu. Không chỉ là một hoạt động thể thao kết hợp giao lưu văn hóa, giải chạy còn đề cao tinh thần gắn kết cộng đồng và sự tham gia của các thành viên trong gia đình.

Giải thưởng của chương trình gồm các hạng mục Nhất, Nhì, Ba dành cho nam và nữ, cùng giải tập thể dành cho đội có đông vận động viên tham gia nhất, với nhiều phần quà hấp dẫn như điều hòa Casper, tivi, đồng hồ đeo tay, voucher tắm Osen…

Giải tập thể được trao cho Học viện Cảnh sát nhân dân, là đơn vị có đông vận động viên tham gia nhất.

Kết quả, giải tập thể được trao cho Học viện Cảnh sát nhân dân, là đơn vị có đông vận động viên tham gia nhất. Ở nội dung nam, giải Nhất thuộc về vận động viên Chu Hải Đăng và nội dung nữ, giải Nhất thuộc về vận động viên Hàn Thị Bích Thư.

Bên cạnh việc khuyến khích rèn luyện thể chất, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng, bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước tác hại của khói thuốc cần trở thành hành động tự giác của mỗi người. Không hút thuốc trong nhà, nơi làm việc và không gian chung; tôn trọng sức khỏe của người xung quanh; chủ động giữ gìn môi trường sống sạch đẹp là những việc thiết thực có thể thực hiện ngay.

“Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ và gia đình tích cực rèn luyện sức khỏe, gắn hoạt động thể dục, thể thao với tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng gia đình và cộng đồng không khói thuốc”, bà Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ngày hội Phụ nữ khỏe đẹp và Hành trình xanh diễn ra từ ngày 8 đến 12/10 với trên 60 thương hiệu, sản phẩm uy tín dự kiến tham gia trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm, mang đến cơ hội để phụ nữ, cộng đồng tìm hiểu, lựa chọn các sản phẩm an toàn, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và bền vững.