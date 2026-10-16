Hướng dẫn trải nghiệm kỹ năng thoát nạn cho thầy, trò trường mầm non

Thông qua các hình thức trực quan, sinh động, phù hợp với lứa tuổi mầm non, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn các em nhận biết nguy cơ cháy, nổ trong sinh hoạt hằng ngày; cách báo động, gọi người lớn hỗ trợ, ghik nhớ số điện thoại 114 và kỹ năng thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm trong nhà khói giả định. Dưới sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ, chiến sĩ, các em được thực hành giữ bình tĩnh, hạ thấp người hoặc bò thấp khi cần thiết, dùng khăn hoặc vải che mũi, miệng khi có sẵn và di chuyển theo hướng dẫn đến lối thoát an toàn. Các em cũng được làm quen với trang phục chiến đấu, phương tiện, thiết bị chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, qua đó hiểu hơn về công việc của những người lính chữa cháy và bước đầu rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ bản thân.