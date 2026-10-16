Hướng dẫn trải nghiệm kỹ năng thoát nạn cho thầy, trò trường mầm non

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng dẫn và trải nghiệm thực tế về PCCC&CNCH với sự tham gia của gần 600 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh Trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun, số 27 Hương Viên, phường Hai Bà Trưng.

Các em học sinh Trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun tham gia trải nghiệm thực tế các trang thiết bị PCCC&CNCH và di chuyển trong nhà khói

Thông qua các hình thức trực quan, sinh động, phù hợp với lứa tuổi mầm non, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn các em nhận biết nguy cơ cháy, nổ trong sinh hoạt hằng ngày; cách báo động, gọi người lớn hỗ trợ, ghik nhớ số điện thoại 114 và kỹ năng thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố.

Cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 9 hướng dẫn tuyên truyền, trải nghiệm PCCC&CNCH tại Trường Mầm non chất lượng cao Việt – Bun

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm trong nhà khói giả định. Dưới sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ, chiến sĩ, các em được thực hành giữ bình tĩnh, hạ thấp người hoặc bò thấp khi cần thiết, dùng khăn hoặc vải che mũi, miệng khi có sẵn và di chuyển theo hướng dẫn đến lối thoát an toàn. Các em cũng được làm quen với trang phục chiến đấu, phương tiện, thiết bị chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, qua đó hiểu hơn về công việc của những người lính chữa cháy và bước đầu rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ bản thân.