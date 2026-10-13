Hướng dẫn pháp luật phòng cháy, cứu nạn cho người đứng đầu cơ sở

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 34 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về PCCC và CNCH cho chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở trên địa bàn các xã Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Phượng Dực, Hà Nội.

Tuyên truyền tới các em học sinh các kiến thức, kỹ năng về PCCC

Tại hội nghị tuyên truyền dành cho chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, Thiếu tá Phạm Minh Hiếu, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 34 nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCCC và CNCH.

Báo cáo viên đã phổ biến, hướng dẫn những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ, trong đó tập trung vào việc cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH, chuyển mạnh từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình trong việc tổ chức nghiệm thu, duy trì các điều kiện an toàn PCCC và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.

Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn những kiến thức cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở và người đứng đầu trong bảo đảm an toàn PCCC. Phần trao đổi, giải đáp trực tiếp đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp các đơn vị nắm rõ hơn quy định và chủ động áp dụng trong thực tiễn.

Học sinh tham gia thực hành sử dụng lăng chữa cháy

Cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 34 phối hợp Trường Tiểu học Nam Phong - Phân hiệu Hồng Thái, thôn Duyên Trang, xã Phú Xuyên, tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành PCCC, CNCH cho 300 học sinh cùng 35 cán bộ, giáo viên.

Tại chương trình, cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn kỹ năng nhận biết nguy cơ cháy, nổ; cách báo động khi xảy ra cháy; kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc; sơ cấp cứu ban đầu và xử lý một số tình huống tai nạn, sự cố thường gặp trong trường học. Nội dung phòng, chống đuối nước cũng được lồng ghép thông qua các tình huống trực quan, gần gũi.

Điểm nổi bật của chương trình là việc kết hợp giữa tuyên truyền lý thuyết với trải nghiệm thực hành. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ, học sinh được làm quen với lăng, vòi chữa cháy, mặt nạ phòng độc cách ly, dây cứu hộ; trải nghiệm mặc trang phục chữa cháy và tham quan phương tiện chữa cháy, CNCH.

Việc tổ chức đồng thời các hoạt động tuyên truyền cho nhiều nhóm đối tượng thể hiện sự chủ động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong đa dạng hóa hình thức phổ biến pháp luật, trang bị kỹ năng an toàn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định, khả năng tự phòng ngừa và xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ cơ sở, xây dựng môi trường sống, học tập an toàn trên địa bàn.