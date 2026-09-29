Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, thoát nạn cho gần 3.000 cán bộ, giáo viên, học sinh

ANTD.VN - Chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay từ trường học, Công an phường Kiến Hưng, Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hành cho gần 3.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Kiến Hưng, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, nâng cao khả năng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, thoát nạn cho học sinh

Truyền đạt trực quan, dễ hiểu, sát thực tế

Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 23/9/2026 của UBND phường Kiến Hưng, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026), 25 năm “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (4/10/2001 - 4/10/2026), sáng 28/9, Công an phường Kiến Hưng tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho gần 3.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Kiến Hưng.

Ngay từ đầu giờ sáng, sân Trường Tiểu học Kiến Hưng đã trở nên sôi nổi với chương trình tuyên truyền về PCCC và CNCH. Xác định đối tượng tuyên truyền chủ yếu là học sinh tiểu học, các cán bộ Công an phường Kiến Hưng lựa chọn cách truyền đạt trực quan, sinh động, gần gũi, kết hợp hình ảnh minh họa và những tình huống thực tế để các em dễ nhớ, dễ hiểu, dễ áp dụng.

Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác PCCC; đồng thời được phân tích các nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ trong thực tế. Từ những sự cố có thể bắt nguồn từ các thói quen tưởng như rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, lực lượng Công an nhấn mạnh yêu cầu chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Hướng dẫn học sinh trải nghiệm thoát nạn an toàn

Đây cũng là nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với môi trường trường học, nơi tập trung đông học sinh, giáo viên và có nhiều khu vực cần đặc biệt lưu ý về an toàn cháy, nổ như phòng học, phòng chức năng, khu vực bếp ăn bán trú, hệ thống điện và các thiết bị sử dụng điện.

Trau dồi lý thuyết, trực tiếp thực hành kỹ năng

Tại chương trình, cán bộ, giáo viên và học sinh được hướng dẫn nhận diện những nguy cơ cháy, nổ thường gặp tại gia đình và trường học, trong đó có việc sử dụng thiết bị điện không đúng cách, chập cháy đường dây, sạc điện thoại, xe điện qua đêm không bảo đảm an toàn; đồng thời lưu ý các nguy cơ phát sinh từ hoạt động đun nấu, sử dụng thiết bị tại khu vực bếp ăn bán trú và phòng chức năng.

Hướng dẫn học sinh trải nghiệm phương tiện PCCC

Đặc biệt, lực lượng Công an phường hướng dẫn các kỹ năng ứng phó ban đầu khi xảy ra sự cố. Theo đó, mỗi người cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng báo động, xác định vị trí xảy ra cháy và gọi chính xác số điện thoại cứu nạn, cứu hộ 114. Trong trường hợp phù hợp, cần thực hiện việc cắt cầu dao điện khu vực xảy ra sự cố để hạn chế nguy cơ cháy lan và bảo đảm an toàn.

Một trong những nội dung được chú trọng là kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói độc. Các em học sinh được hướng dẫn cách di chuyển ở tư thế thấp, men theo chân tường để tìm đường thoát; sử dụng khăn ướt hoặc khẩu trang che kín mũi, miệng nhằm hạn chế hít phải khói độc. Lực lượng Công an cũng lưu ý học sinh tuyệt đối không chui vào tủ đồ, gầm bàn hoặc nhà vệ sinh để ẩn nấp khi xảy ra cháy.

Không dừng ở việc truyền đạt kiến thức, chương trình còn tổ chức thực hành thao tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ Công an, các thầy cô giáo và đại diện học sinh được trải nghiệm cách kiểm tra, sử dụng bình chữa cháy xách tay, gồm bình bột và bình khí CO₂, để xử lý đám cháy giả định.

Hướng dẫn học sinh trải nghiệm an toàn PCCC

Bên cạnh đó, các tuyên truyền viên hướng dẫn một số kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ cơ bản như hỗ trợ người bị nạn di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm; kỹ năng tự dập lửa khi quần áo bị bén cháy và biện pháp sơ cấp cứu ban đầu đối với người bị ngạt khói.

Thông qua chương trình, Công an phường Kiến Hưng không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho gần 3.000 cán bộ, giáo viên, học sinh mà còn từng bước hình thành ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ trong môi trường học đường và mỗi gia đình.

Mỗi giáo viên, học sinh sau khi được trang bị kiến thức và kỹ năng sẽ trở thành một “tuyên truyền viên tích cực”, tiếp tục lan tỏa những thông điệp về an toàn PCCC đến người thân, bạn bè và cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy”, chủ động hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.