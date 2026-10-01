Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

ANTD.VN - Đội CC&CNCH khu vực số 35 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an xã Hồng Sơn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH đối với các đồng chí thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ chiến sỹ Đội CC&CNCH khu vực số 35 đã tập trung truyền đạt các kiến thức quan trọng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn.

Báo cáo viên truyền tải các kiến thức trong công tác PCCC&CNCH tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

Nội dung được thể hiện bằng hình ảnh trực quan, sinh động tập trung vào việc chấp hành các quy định của Luật PCCC&CNCH; Những nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố, điển hình tại địa bàn; Truyền tải nội dung liên quan đến tác nhân nguy hiểm trong quá trình thoát nạn, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của người bị nạn.

Hướng dẫn Học viên thực hành kỹ năng sử dụng lăng, vòi chữa cháy được trang bị tại trụ sở

Hướng dẫn thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình đối với cơ sở, địa bàn kịp thời tham mưu, báo cáo các cấp theo quy định; Hướng dẫn công tác triển khai CC&CNCH từ ban đầu và hỗ trợ lực lượng Công an xã, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khi xảy ra cháy, nổ tại các cơ sở, khu dân cư trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tập trung hướng dẫn chuyên sâu trong công tác CNCH như tìm kiếm cứu người bị nạn đuối nước, kỹ thuật sử dụng dây cứu hộ, kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu; Hướng dẫn kỹ năng quan trọng công tác PCCC như: kỹ năng tự thoát nạn trong môi trường nhiễm khói khí độc; hướng dẫn cách di chuyển cứu người bị nạn trong đám cháy; kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay, chăn chiên, lăng, vòi chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thô sơ…

Bên cạnh đó cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đưa ra nhiều tình huống giả định cháy, nổ, tai nạn sự cố, cùng các học viên lựa chọn phương án giải quyết phù hợp, an toàn nhất; phối hợp với các học viên thực hành CC&CNCH theo giáo án huấn luyện.

Học viên tham gia thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay chữa cháy ban đầu

Các học viên cũng được tham gia xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố tai nạn giả định qua đó giúp học viên có thêm kinh nghiệm, nâng cao tính gắn kết trong công tác phối hợp chiến đấu.

Thông qua lớp bồi dưỡng, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng về PCCC&CNCH; chủ động phòng ngừa và sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ cấp cơ sở góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân, giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.