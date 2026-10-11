Houthi tấn công sân bay quốc tế ở Saudi Arabia khiến hàng trăm người thương vong

ANTD.VN - Ngày 11-10, Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia xác nhận cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh hôm 10-10 đã khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 1 công dân Mỹ, và 309 người khác bị thương.

Khói và lửa bốc lên từ sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh hôm 10-10. Ảnh: Mạng xã hội

Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia cho biết các nạn nhân thiệt mạng bao gồm 4 công dân Saudi Arabia và 8 người nước ngoài, trong đó có 2 người Bangladesh, 1 người Mỹ, 1 người Ai Cập, 1 người Jordan, 1 người Syria, 1 người Palestine và 1 người Sudan. Trong số 309 người bị thương có một số người hiện đang trong tình trạng nguy kịch. GACA cho biết thêm, mức độ thiệt hại đối với sân bay vẫn đang được đánh giá.

Cuộc tấn công diễn ra gần 1 tuần sau khi Chính phủ Yemen (được Saudi Arabia hậu thuẫn) phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm giành lại lãnh thổ từ lực lượng Houthi, bao gồm các khu vực gần Eo biển Bab el-Mandeb chiến lược.

Lực lượng do Saudi Arabia dẫn đầu đã hỗ trợ chiến dịch này bằng các cuộc không kích, trong khi lực lượng Houthi đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào những mục tiêu ở Saudi Arabia, bao gồm sân bay quốc tế ở Riyadh.

Một quả tên lửa đã bắn trúng tòa nhà có 2 nhà ga được sử dụng cho các chuyến bay nội địa tại sân bay, hãng AP dẫn lời một quan chức khu vực giấu tên cho biết. Các video lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy cột khói bốc lên phía trên Nhà ga số 3 sau cuộc tấn công. Ít nhất 316 chuyến bay đến và đi từ sân bay ở Riyadh đã bị hủy vào ngày 10-10, theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24.

Tên lửa của lực lượng Houthi. Ảnh: Xinhua

Khi được hỏi liệu lực lượng Mỹ có thể tham gia các cuộc tấn công của Saudi Arabia chống lại Houthi hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên: “Chúng tôi có thể. Chúng tôi sẽ xem xét điều đó”.

Saudi Arabia đã dẫn đầu chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Houthi kể từ năm 2015. Các cuộc xung đột phần lớn đã lắng xuống sau một thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian vào năm 2022. Giao tranh bùng phát trở lại vào tháng 7 năm nay sau cuộc tấn công của lực lượng Chính phủ Yemen vào sân bay ở Sanaa.

Xung đột leo thang vào tháng 9 khi lực lượng Houthi chiếm được cảng chiến lược Mocha, mở rộng quyền kiểm soát dọc theo bờ Biển Đỏ và xung quanh Eo biển Bab el-Mandeb.