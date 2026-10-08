Hơn 18.000 người chấp hành xong án phạt tù đã được vay Ngân hàng Chính sách xã hội

ANTD.VN - 18.143 người chấp hành xong án phạt tù được vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, với doanh số đã đạt 1.580 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội, sau 3 năm triển khai, tính đến ngày 30/9/2026, doanh số chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg đã đạt 1.580 tỷ đồng. Theo đó, 18.143 người chấp hành xong án phạt tù được thụ hưởng chính sách.

Tính đến nay, doanh số thu nợ đạt 179 tỷ đồng, hiện còn 1.399 tỷ đồng tổng dư nợ của 16.520 khách hàng.

Giao dịch tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày 16/9/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, theo đó đã bổ sung phạm vi cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, sửa đổi thời hạn chấp hành xong án phạt tù tính đến thời điểm vay vốn tăng từ 5 năm lên 10 năm.

Quyết định cũng nâng mức vay tối đa với các khoản vay đào tạo nghề lên 10 triệu đồng/tháng/người; vay sản xuất kinh doanh đối với cá nhân lên tối đa 200 triệu đồng/người, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh là 10 tỷ đồng/dự án và không quá 200 triệu đồng/người lao động.

Đối với chương trình cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, tổng số lượt khách hàng vay từ đầu chương trình đạt 595 người với doanh số cho vay đạt 72 tỷ đồng. Tổng dư nợ hiện đạt 68 tỷ đồng với 558 khách hàng còn dư nợ.

Chương trình cho vay học sinh, sinh viên theo học các ngành STEM theo Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ đến nay doanh số đạt 611 tỷ đồng với 6.916 khách hàng; tổng dư nợ hiện đạt 604,3 tỷ đồng với 6.787 khách hàng.

Chương trình cho vay giải quyết việc làm, đến 30/9 đã có 6,17 triệu khách hàng thụ hưởng với tổng doanh số cho vay đạt 270.231 tỷ đồng. Tổng dư nợ hiện tại đạt 114.853 tỷ đồng với gần 2 triệu khách hàng còn dư nợ.