Hơn 1.000 bác sĩ được tăng cường về tuyến xã

ANTD.VN - Bộ Y tế cho biết đã có 1.146 bác sĩ được tăng cường về tuyến xã nhằm đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở.

Bộ Y tế cho biết đã có 1.146 bác sĩ được tăng cường về tuyến xã

Cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Y tế có chủ trương đưa bác sĩ về trạm y tế; nâng định mức, chủng loại, số lượng thuốc phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã.

Phản hồi tới cử tri, Bộ Y tế cho biết để bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế tại tuyến cơ sở, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, thuận tiện và phù hợp trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp hệ thống trạm y tế, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị các địa phương báo cáo, đồng thời triển khai luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực từ Sở Y tế, các bệnh viện và trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế về tuyến xã.

Trong đó, bảo đảm tối thiểu 1 cán bộ có chuyên môn y tế làm việc tại Phòng Văn hóa - Xã hội và 1 bác sĩ làm việc tại trạm y tế xã, nhằm đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong giai đoạn 2025-2030, mỗi năm các địa phương thực hiện luân phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã. Bộ Y tế đã ban hành công văn đề nghị các địa phương báo cáo và đôn đốc triển khai thực hiện.

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay, có 28/34 tỉnh, thành phố báo cáo kết quả, với 1.146 bác sĩ được tăng cường về tuyến xã. Trong đó, số lượng tăng cường nhiều tại Thành phố Hà Nội và TP. HCM.

Đồng thời, các địa phương đã rà soát, xây dựng kế hoạch điều động, biệt phái viên chức có chuyên môn y tế về làm việc tại Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND cấp xã, để hỗ trợ tham mưu công tác y tế tại địa phương.

Dự kiến mở rộng thanh toán bảo hiểm y tế

Thông tin về việc nâng định mức, chủng loại và số lượng thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã, Bộ Y tế thông tin, Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và rộng so với mức đóng bảo hiểm y tế.

Đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, Thông tư số 20/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, gồm 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, được chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất, thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Đối với thuốc y học cổ truyền, Thông tư số 05/2015/TT-BYT của Bộ Y tế, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2020/TT-BYT, quy định 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu được sử dụng và thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Bên cạnh đó, danh mục thuốc bảo hiểm y tế tại Việt Nam được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Vì vậy, số lượng thuốc thành phẩm được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trên thực tế lớn hơn số lượng thuốc trong danh mục nêu trên.

Hiện nay, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhằm, đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Dự thảo dự kiến bổ sung một số thuốc mới có hiệu quả điều trị, xem xét tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế. Đồng thời, quy định thanh toán theo cấp chuyên môn kỹ thuật thay cho hạng bệnh viện như tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT.

Theo phương án đang được rà soát, danh mục thuốc sửa đổi, bổ sung dự kiến mở rộng phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu, trong đó có trạm y tế xã, đối với 349 thuốc.

Quy định này nhằm tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở, hạn chế việc phải chuyển lên tuyến trên và giảm thời gian, chi phí đi lại.