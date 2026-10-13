Hôm nay (13-10) phát vé Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 miễn phí

Ngày 13-10, phát vé Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 miễn phí

Liên hoan diễn ra từ ngày 14 đến 23-10, quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật với 15 tác phẩm, biểu diễn tại 10 địa điểm trên địa bàn Thủ đô.

Ban tổ chức cho biết, vé miễn phí được phát trực tiếp tại Rạp Đại Nam trong hai khung giờ mỗi ngày: Từ 9h đến 12h và 14h đến 17h. Khán giả đến nhận vé cần mang theo căn cước công dân. Số lượng vé có hạn, được phát đến khi hết. Ban tổ chức không nhận đăng ký vé trực tuyến và chỉ phát vé trong khung giờ đã thông báo.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, mang chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”. Đây là dịp để các đơn vị nghệ thuật giới thiệu tác phẩm, gặp gỡ khán giả và góp phần làm phong phú đời sống sân khấu của Hà Nội.

Phát vé miễn phí phục vụ khán giả tại Rạp Đại Nam (số 89 phố Huế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội)

15 tác phẩm tham gia liên hoan trải rộng ở nhiều loại hình và đề tài. Nhà hát Kịch Hà Nội mang đến vở “Ai là cha tôi”; Nhà hát Kịch nói Quân đội tham gia với “Người con gái Hà Nội”; Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam giới thiệu “Cô gái đội mũ nồi xám”; Nhà hát Kịch Việt Nam trình diễn “Ảo ảnh”.

Ở loại hình sân khấu truyền thống, khán giả có thể thưởng thức vở chèo “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội, vở cải lương “Người con gái Hà thành” của Nhà hát Cải lương Hà Nội và tác phẩm “Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi” của Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam.

15 tác phẩm biểu diễn tại 10 địa điểm trên địa bàn Thủ đô

Chương trình còn có các tác phẩm “Huyền thoại tuổi thanh xuân” của Công ty TNHH Truyền thông Smart Group quốc tế - Sân khấu Lê Quý Dương; “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam; “Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù” của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội; “Cuốn truyện bị đốt” của Công ty cổ phần Sân khấu & Điện ảnh Vân Tuấn - Sân khấu Kịch Hồng Vân; “Khoảng trời con gái” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh; “Tấm Cám” của Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên; “Bến bờ” của Nhà hát Thế giới trẻ - Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh; “PHÈO” của Công ty TNHH Khang Entertainment - Sân khấu Xóm Kịch và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Các loại hình nghệ thuật sân khấu tham gia liên hoan rất dạng

Với 15 tác phẩm được biểu diễn tại 10 địa điểm trên địa bàn Hà Nội trong 10 ngày, liên hoan tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận các loại hình sân khấu, đồng thời giới thiệu sức sáng tạo của các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài Thủ đô.