Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Houthi

ANTD.VN - Ngày 15-10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công leo thang của lực lượng Houthi nhằm vào Ảrập Xêút.

Giao tranh đang leo thang mạnh tại Yemen

Trong tuyên bố Chủ tịch, các thành viên Hội đồng Bảo an đã lên án “bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất” các cuộc tấn công liên tiếp và leo thang của Houthi nhằm vào Ảrập Xêút, bao gồm cả các cuộc tấn công ảnh hưởng đến hàng không dân dụng và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Hội đồng Bảo an cũng nhắc lại sự lên án đối với các cuộc tấn công và đe dọa liên tục của Houthi nhằm vào tàu thuyền thương mại ở Biển Đỏ và eo biển Bab Al Mandeb.

Các thành viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại và thủy thủ đoàn, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển và duy trì quyền và tự do hàng hải.

Hội đồng Bảo an yêu cầu lực lượng Houthi ngay lập tức chấm dứt leo thang quân sự ở Yemen, đồng thời nhấn mạnh hòa bình bền vững ở Yemen không thể đạt được thông qua bạo lực, cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực.

Hội đồng Bảo an tái khẳng định ủng hộ một giải pháp chính trị.

Cùng ngày 15-10, lực lượng Houthi đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào dinh Tổng thống Al-Maashiq ở thành phố cảng Aden, thủ phủ lâm thời của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Vụ tấn công đã gây ra thiệt hại nặng nề tại khu vực dinh thự vốn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Bộ trưởng Y tế Yemen cho biết, các nạn nhân gồm nhân viên an ninh và dân sự làm việc tại khu phức hợp chính phủ.

Thủ tướng Shaya al-Zindani cùng các thành viên Nội các đều an toàn sau vụ tấn công.

Đây là lần đầu tiên khu phức hợp Al-Maashiq trở thành mục tiêu kể từ khi nội chiến Yemen bùng phát trở lại vào tháng 7-2026 sau sự sụp đổ của lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều năm.

Lực lượng Houthi tuyên bố mục tiêu của cuộc tấn công là trung tâm chỉ huy quân sự do các sĩ quan Ảrập Xêút điều hành bên trong dinh tổng thống, đồng thời nhắm vào các kho vũ khí của liên quân do Riyadh hậu thuẫn.

Một quan chức Yemen cho biết, Houthi đã phóng tổng cộng 5 tên lửa, trong đó 3 quả nhắm vào sở chỉ huy lực lượng chính phủ và 2 quả nhằm vào trung tâm chỉ huy của liên quân Ảrập Xêút.