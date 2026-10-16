Hoàng Thuỳ Linh trở lại với MV “Thầy Dùi”

ANTD.VN - Ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh chính thức giới thiệu ca khúc và MV “Thầy Dùi”. Đây là sản phẩm mở đầu chương âm nhạc mới của nữ nghệ sĩ trong năm 2026, tiếp tục những tìm tòi về cách đưa văn hoá Việt vào ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh đương đại.

“Thầy Dùi”: Từ tiếng cười dân gian đến ý thức về lời nói

“Thầy Dùi” là cách gọi dân gian mang sắc thái châm biếm, chỉ những người gieo lời gièm pha, khơi gợi bất hoà hoặc xúi giục người khác. Tên gọi gợi nhắc những thành ngữ quen thuộc như “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, “gắp lửa bỏ tay người”, “ăn cắp la làng” — những đúc kết cô đọng, hóm hỉnh mà sắc sảo, sâu cay của người Việt về cách ứng xử trong đời sống.

Khai thác tinh thần ấy, ca khúc đặt tiếng cười bên cạnh một lời tự nhắc với câu hát “Đừng ai như ông thầy dùi”: biết cân nhắc điều mình nói, chuyên tâm làm tốt công việc, trân trọng gia đình, gìn giữ tình bạn và đối đãi với nhau bằng thiện ý. Đó cũng là thái độ sống Hoàng Thuỳ Linh mong muốn theo đuổi: giữ sự điềm tĩnh trước những xáo động, nhận biết điều gây chia rẽ và lựa chọn cách ứng xử có trách nhiệm. Trong tinh thần ấy, sự bình an bắt đầu từ những việc gần gũi, từ cách mỗi người chăm sóc các mối quan hệ và góp phần tạo nên tính xây dựng, sự gắn kết trong môi trường sống của mình.

“Thầy Dùi” đánh dấu sự kết hợp tiếp theo giữa Hoàng Thuỳ Linh và nhạc sĩ Khắc Hưng, sau “Gieo quẻ” và “Hạ phỏm” thuộc album LINK ra mắt năm 2022. Ca từ vận dụng chất liệu thành ngữ, tục ngữ Việt Nam, đưa cách nói vè dân gian vào nhịp điệu và cảm xúc của một ca khúc đương đại.

Hoàng Thuỳ Linh mở đầu chương âm nhạc mới trong năm 2026 với MV "Thầy Dùi"

Phần phối khí lấy cảm hứng từ tiết tấu trống trong nghệ thuật hát chầu văn, các bài vè kết hợp với âm sắc và nhịp điệu của trống đương đại. Tiếng chim hót, tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng gõ sạp cùng những âm thanh gợi nhắc đời sống và tự nhiên góp phần tạo nên một không gian âm nhạc nhiều tầng sắc thái.

Qua sự kết hợp này, chất liệu văn hoá Việt tham gia vào cả cách kể chuyện lẫn cấu trúc âm nhạc, phối khí. Những câu nói được lưu truyền qua nhiều thế hệ tiếp tục cất tiếng trong hiện tại, chạm đến các vấn đề vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay. Đây cũng là hướng đi Hoàng Thuỳ Linh bền bỉ theo đuổi trong hành trình nghệ thuật: học hỏi từ di sản, thử nghiệm những cách biểu đạt mới và mở rộng khả năng kết nối với người nghe qua góc nhìn dí dỏm, những đúc kết về cách ứng xử, sự nhân văn.

Mở đầu chương âm nhạc mới, “Thầy Dùi” tiếp tục hành trình Hoàng Thuỳ Linh cùng các cộng sự tìm kiếm cách kể những câu chuyện đương đại từ vốn văn hoá Việt Nam. Từ một lời nhắc dân gian đến hình ảnh non sông thanh bình, sản phẩm gửi gắm mong muốn về một đời sống nơi con người biết gìn giữ thiện ý, cùng nhau lao động, sáng tạo và vun đắp sự thịnh vượng.

Một thế giới giả tưởng để nhìn lại những chia rẽ quen thuộc

MV “Thầy Dùi” được Hoàng Thuỳ Linh phát triển nội dung cùng đạo diễn Nhu Đặng và những cộng sự của mình, xây dựng nên một tác phẩm âm nhạc giàu chất điện ảnh (music movie) với kĩ thuật quay dựng, dàn cảnh công phu xoay quanh cốt truyện nhiều lớp lang.

Lần này, ê-kíp xây dựng một thế giới giả tưởng với những dấu vết cổ xưa, không được định vị trong một thời đại hay biên giới cụ thể. Giữa những tàn tích của hỗn loạn, con người bị cuốn vào lòng tham, sự đố kỵ và những cuộc tranh giành; đồng thời bị giam giữ bởi chính cách nhìn và phản ứng của mình.

Các hành vi “ném đá giấu tay”, “qua cầu rút ván”, “gắp lửa bỏ tay người”, “đâm bị thóc, chọc bị gạo” được chuyển thành những tình huống thị giác qua chuỗi hành động liên kết kiểu nhân quả báo ứng. Trong không gian tưởng tượng, người xem có thể nhận ra những cơ chế quen thuộc: lời nói dẫn dắt nhận thức, định kiến nuôi dưỡng đối đầu và sự thiếu tỉnh táo khiến con người liên tục gây tổn thương cho nhau.

Hoàng Thuỳ Linh cùng đạo diễn Nhu Đặng lựa chọn cách xử lý trào phúng để thể hiện những xung đột. Trong dòng chuyển động ấy, Hoàng Thuỳ Linh không hoá thân thành nhân vật mà xuất hiện qua nhiều hình hài của vạn vật để chứng kiến và không phán xét: là chiếc bình gốm, chú gà trên mái nhà, những bức tranh hay lớp địa chất, khoáng thạch nằm sâu trong lòng đất, và cả hình tượng trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Mỗi lần biến hoá mở ra một điểm nhìn khác, đưa câu chuyện ra khỏi trải nghiệm của riêng một cá nhân để hướng đến mối liên hệ giữa con người và vạn vật.

Qua ca khúc, Hoàng Thuỳ Linh gửi gắm suy ngẫm về sự bình tĩnh, trách nhiệm với lời nói và cách con người đối đãi với nhau bằng thiện ý. Từ mong muốn gìn giữ những mối quan hệ gần gũi, “Thầy Dùi” mở rộng suy tưởng đến ý thức trân trọng hoà bình và trách nhiệm vun đắp một đời sống nơi con người được yêu thương, lao động và sáng tạo.