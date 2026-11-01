Hoàng Phương Anh đăng quang "Miss Asian 2026"

ANTD.VN - Hoàng Phương Anh, đại diện TP.HCM, giành vương miện "Miss Asian 2026" tại đêm chung kết ở Gia Lai. Bên cạnh danh hiệu cao nhất, cô còn nhận hai giải phụ "Người đẹp Tài năng" và "Người đẹp yêu thích nhất".

Các thí sinh trình diễn trên sân khấu chung kết "Miss Asian 2026"

Chung kết "Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2026 – Miss Asian 2026" diễn ra tại Gia Lai, thu hút sự tham gia của hơn 1.000 khán giả. Vượt qua các thí sinh trong đêm thi quan trọng cuối cùng, Hoàng Phương Anh đến từ TP.HCM đã đăng quang ngôi vị cao nhất.

Trong phần thi ứng xử, các thí sinh thuộc Top chung cuộc nhận câu hỏi: “Nếu trở thành Miss Asian 2026, bạn sẽ làm gì để tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội?”. Hoàng Phương Anh cho biết sẽ xem danh hiệu không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh. Cô mong muốn dùng tiếng nói, hành động của mình để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin theo đuổi ước mơ, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử, ẩm thực và vẻ đẹp Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Cũng theo cô, chiếc vương miện có giá trị khi gắn với lòng nhân ái và sự cống hiến. Phần trả lời của Hoàng Phương Anh tập trung vào trách nhiệm cộng đồng và vai trò quảng bá văn hóa của người giữ danh hiệu.

Đăng quang "Miss Aisan 2026", tân Hoa hậu cho biết sẽ cân bằng công việc kinh doanh với các hoạt động thiện nguyện, đồng thời khuyến khích phụ nữ tự tin, bản lĩnh và theo đuổi mục tiêu của mình.

Ban giám khảo đêm chung kết có sự tham gia của "Hoa hậu Việt Nam 2010" Ngọc Hân

Đêm chung kết mở màn bằng màn trình diễn áo dài của Top 20 trên nền ca khúc “Đại ngàn chạm biển xanh” của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, qua phần thể hiện của Dương Minh Ngọc, Sang Nakun và N Ly. Tiết mục lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa đại ngàn Tây Nguyên và vùng biển Quy Nhơn, gắn với chủ đề “Doanh nhân Việt tỏa sáng – Từ đại ngàn vươn mình chạm biển xanh”.

Tại đêm thi, các thí sinh đã lần lượt trải qua ba phần thi gồm áo dài, trang phục công sở và dạ hội. Những thiết kế áo dài của Tony Phạm sử dụng họa tiết gợi nhắc cảnh quan, danh lam thắng cảnh Quy Nhơn. Phần trình diễn trang phục công sở của nhà thiết kế Thân Hoàng Bích Thủy nổi bật với cách phối màu đỏ, cam, vàng, hồng cùng phom dáng hiện đại. Trong khi đó, các thiết kế dạ hội của Phan Thị Thu Hiền khai thác chất liệu xuyên thấu, pha lê, cườm và những chi tiết đính kết.

Hội đồng giám khảo có sự tham gia của danh ca Ngọc Sơn, Chủ tịch Topstar Entertainment Việt Nam, giữ vai trò trưởng ban giám khảo; NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; "Hoa hậu Việt Nam 2010" Ngọc Hân; "Miss Asian 2025" Ban Thị Thu; "Miss Asian 2022" Đỗ Thị Quỳnh và "Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026" Đinh Thị Thường.

NSND Vương Duy Biên

Chia sẻ về định hướng cuộc thi, NSND Vương Duy Biên cho biết "Miss Asian" hướng tới tôn vinh vẻ đẹp Á Đông, trí tuệ và bản lĩnh của nữ doanh nhân, đồng thời đưa các giá trị văn hóa Việt Nam vào dòng chảy công nghiệp văn hóa hiện đại. Ông cũng đề cập đến tinh thần phụng sự, năng lực hội nhập và khát vọng vươn lên của các thí sinh.

Trong đêm chung kết, "Miss Asian 2025" Ban Thị Thu cũng đã trở lại sân khấu thực hiện màn "final walk" khép lại nhiệm kỳ trước khi trao vương miện cho người kế nhiệm. Nghi thức chuyển giao đánh dấu sự kết thúc hành trình đương nhiệm của hoa hậu tiền nhiệm và mở đầu nhiệm kỳ mới của Hoàng Phương Anh.

Cuộc thi đã tìm ra các gương mặt xuất sắc nhất để trao các danh hiệu

Cùng với việc tìm ra tân Hoa hậu, đêm chung kết "Miss Asian 2026" cũng đã trao danh hiệu Á hậu 1 cho Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ Hà Nội; cô đồng thời nhận giải "Người đẹp có Làn da đẹp". Trong khi đó, Hà Nhã Uyên cũng đến từ Hà Nội, giành danh hiệu Á hậu 2 và giải "Người đẹp Hình thể". Hai danh hiệu Á hậu 3 được trao cho Phan Thiên Ngọc, đại diện Huế cùng với giải "Người đẹp Công sở" và Nguyễn Thiên Hương, đại diện Đồng Nai.

Ở các giải thưởng khác, Hoàng Thị Nụ giành danh hiệu "Hoa hậu Nhân ái" và giải "Người đẹp Dạ hội"; Nguyễn Thị Hiền nhận danh hiệu "Hoa hậu Đại sứ" cùng giải "Người đẹp Khả ái"; Trần Thị Hà được trao danh hiệu "Hoa hậu Toàn năng" và giải "Người đẹp Nụ cười đẹp". Các giải phụ còn lại gồm: "Người đẹp Áo dài" thuộc về Nguyễn Ngọc Quế Trân; "Người đẹp Du lịch" thuộc về Thạch Thị Thanh Hằng; "Người đẹp Truyền thông" thuộc về Nguyễn An Thư và "Người đẹp Thời trang" thuộc về Phan Thị Dự.

Vượt qua các thí sinh trong đêm thi quan trọng cuối cùng, Hoàng Phương Anh đến từ TP.HCM đã đăng quang ngôi vị cao nhất

"Miss Asian 2026" là mùa thứ năm của cuộc thi "Hoa hậu Doanh nhân châu Á" do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện theo Văn bản số 1980/UBND-KGVX ngày 24/9/2026 của UBND tỉnh Gia Lai. Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai, đồng thời phát trực tuyến trên các kênh truyền thông số.

Cuộc thi diễn ra tại Gia Lai trong năm địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Năm Du lịch Quốc gia 2026". Chương trình sử dụng hình ảnh đại ngàn, biển Quy Nhơn và văn hóa địa phương trong phần trình diễn mở màn, hướng tới giới thiệu cảnh quan và bản sắc Gia Lai đến khán giả.

Một số hình ảnh trong đêm thi: