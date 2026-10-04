Hoàn thiện các chế tài xử phạt đối với vi phạm về trái phiếu doanh nghiệp

ANTD.VN - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để hoàn thiện các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong đó tập trung vào các vi phạm về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Bộ Tài chính, UBCKNN đang lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP và Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Nội dung chính của dự thảo Nghị định tập trung hoàn thiện quy định hành vi và chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và trách nhiệm của các chủ thể có liên quan.

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Trong đó Dự thảo Nghị định sửa đổi các quy định về đăng ký, lưu ký trái phiếu, đăng ký giao dịch trái phiếu; phân định trách nhiệm và chế tài theo từng nhóm tổ chức cung cấp dịch vụ; bổ sung quy định về công bố thông tin, báo cáo, thông báo và trách nhiệm của nhà đầu tư.

Về chế tài xử phạt, hành vi chậm đăng ký trái phiếu hoặc chậm đăng ký giao dịch trái phiếu được phân hóa mức phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy thời gian chậm; hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo trong hồ sơ đăng ký trái phiếu, đăng ký giao dịch trái phiếu bị phạt từ 1 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng.

Đối với công bố thông tin, báo cáo, thông báo, dự thảo Nghị định quy định mức phạt từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng tùy tính chất, mức độ và thời gian vi phạm; đồng thời áp dụng biện pháp buộc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin, báo cáo có nội dung sai lệch.

Đối với các nhóm hành vi giao dịch ký quỹ, dự thảo Nghị định cũng phân hóa mức phạt theo tính chất, mức độ vi phạm; quy định mức phạt cao hơn và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ đối với trường hợp tái phạm…

Về thẩm quyền xử phạt, dự thảo Nghị định cập nhật thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh, Thanh tra viên Thanh tra Chính phủ, Thanh tra viên Thanh tra tỉnh và Trưởng đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ, bảo đảm thống nhất giữa quy định xử phạt chuyên ngành và quy định chung về thẩm quyền xử phạt…