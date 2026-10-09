Hòa Xá tăng tốc đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng

Giải ngân gắn với tiến độ từng dự án

Năm 2026, khối lượng công việc của Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Xá tương đối lớn khi cùng lúc triển khai 73 dự án, với tổng kế hoạch vốn được giao 936,674 tỷ đồng. Trong bối cảnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Ban xác định việc quản lý chặt từng dự án, từng nguồn vốn và từng mốc tiến độ là nhiệm vụ trọng tâm.

Sau 8 tháng triển khai, Ban đã giải ngân 716,726 tỷ đồng, đạt 76,5% kế hoạch vốn. Trong đó, nhiệm vụ chi cấp thành phố giải ngân 186,412 tỷ đồng, đạt 86,6%; nhiệm vụ chi cấp xã giải ngân 530,314 tỷ đồng, đạt 73,5%.

Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Xá tổ chức Lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo Đền Thái Bình, xã Hoà Xá (TP Hà Nội)

Theo ông Đỗ Văn Thướng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Xá, kết quả trên cho thấy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đầu tư công cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại trong những tháng cuối năm vẫn rất lớn, đòi hỏi Ban phải tiếp tục tập trung cao độ.

“Ban đang bám sát tiến độ từng dự án, phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý những vấn đề phát sinh, trong đó ưu tiên các dự án có khả năng hoàn thành và giải ngân trong năm. Mục tiêu là sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hoàn thành cao nhất kế hoạch đầu tư công năm 2026”, ông Đỗ Văn Thướng cho biết.

Điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai là công tác giải ngân được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với tiến độ thực hiện dự án. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào khối lượng thanh toán, Ban chú trọng tháo gỡ các khâu có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ thi công, từ thủ tục đầu tư, mặt bằng đến nguồn vật liệu.

Kết quả giải ngân sau 8 tháng năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Xá: 73 dự án đang được Ban quản lý, triển khai trong năm 2026; 936,674 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn được giao; 716,726 tỷ đồng đã giải ngân; 76,5% là tỷ lệ giải ngân chung; chi cấp thành phố186,412 tỷ đồng, đạt 86,6%; chi cấp xã 530,314 tỷ đồng, đạt 73,5%.

Tháo gỡ mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu

Trong đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng luôn là một trong những yếu tố quyết định tiến độ. Tại một số dự án do Ban quản lý, tình trạng vướng mắc về giá bồi thường và nguồn gốc đất vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đây là những vấn đề không chỉ tác động đến tiến độ bàn giao mặt bằng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tổ chức thi công của nhà thầu. Khi mặt bằng bị chia cắt hoặc chưa được bàn giao đầy đủ, việc triển khai các hạng mục theo dây chuyền khó thực hiện, kéo theo nguy cơ chậm tiến độ và ảnh hưởng đến giải ngân.

Ông Đỗ Văn Thướng cho biết, Ban đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tập trung tháo gỡ từng trường hợp cụ thể, ưu tiên những vị trí có thể xử lý sớm nhằm tạo mặt bằng liên tục cho nhà thầu triển khai.

“Vướng mắc lớn nhất hiện nay tại một số dự án vẫn là công tác giải phóng mặt bằng, chủ yếu liên quan đến giá bồi thường và nguồn gốc đất. Đây là nguyên nhân trực tiếp làm chậm tiến độ thi công và ảnh hưởng đến giải ngân. Ban sẽ tiếp tục phối hợp để tháo gỡ từng bước, hạn chế thấp nhất tác động đến tiến độ chung”, ông Đỗ Văn Thướng nói.

Cùng với mặt bằng, nguồn vật liệu san lấp cũng là vấn đề cần được quan tâm. Một số công trình có nhu cầu sử dụng vật liệu lớn, trong khi các mỏ đất được cấp phép còn hạn chế về số lượng và khối lượng.

Việc bảo đảm nguồn vật liệu hợp pháp, ổn định vì thế trở thành một trong những điều kiện quan trọng để các dự án, nhất là công trình giao thông, duy trì tiến độ thi công. Ban đang chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cung phục vụ các dự án theo đúng quy định.

Hai dự án giao thông trọng điểm của Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Xá là: nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Vân Đình (cũ) tới đường tỉnh 424 (76 cũ) do Công ty CP Xây dựng cầu đường Hà Nội thi công; dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Vạn Thái - Hòa Nam do Công ty CP Xây dựng Đại Phú Phát thi công.

Tạo chuyển biến từ những công trình trọng điểm

Trong những tháng cuối năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Xá xác định rõ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công, ưu tiên những công trình có khả năng hoàn thành, bàn giao trong năm 2026.

Các nhóm công trình phục vụ trực tiếp đời sống dân sinh như giao thông, thoát nước, trường học, chiếu sáng và môi trường tiếp tục được ưu tiên. Đây cũng là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến chất lượng hạ tầng và diện mạo đô thị, nông thôn trên địa bàn.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Vân Đình (cũ) tới đường tỉnh 424 (76 cũ) do Ban Quản lý dự án đầu tư – Hạ tầng xã Hòa Xá làm chủ đầu tư đang được gấp rút thi công, hoàn thiện

Trong đó, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Vân Đình (cũ) tới đường tỉnh 424 (76 cũ), địa phận huyện Ứng Hòa, là một trong những công trình giao thông đáng chú ý. Dự án do Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Hà Nội thi công.

Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường không chỉ hướng tới hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông mà còn góp phần nâng cao năng lực kết nối, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy giao thương giữa các khu vực.

Song song với đó, dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Vạn Thái - Hòa Nam do Công ty cổ phần xây dựng Đại Phú Phát thi công cũng được Ban xác định là công trình cần tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Việc đồng thời triển khai các dự án giao thông kết nối liên khu vực sẽ góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Xá, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn nước rút không đơn thuần là đạt tỷ lệ giải ngân cao mà quan trọng hơn là bảo đảm đồng vốn được đưa vào công trình đúng tiến độ, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả sau đầu tư.

“Trong 3 tháng cuối năm, Ban sẽ tập trung cao độ cho công tác giải ngân, tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và đôn đốc nhà thầu. Những dự án đang thi công, có khả năng hoàn thành trong năm sẽ được ưu tiên nguồn lực”, ông Đỗ Văn Thướng nhấn mạnh.

Từ kết quả giải ngân đạt 76,5% sau 8 tháng đầu năm 2026, cùng với việc xác định rõ các điểm nghẽn cần xử lý, Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Xá đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Nếu các vướng mắc về mặt bằng và vật liệu tiếp tục được tháo gỡ, các công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, nguồn vốn đầu tư công sẽ tiếp tục phát huy vai trò là nguồn lực quan trọng để hoàn thiện hạ tầng.

Qua đó, không chỉ góp phần hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026 mà còn tạo nền tảng hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và mở thêm dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội của Hòa Xá trong những năm tiếp theo.