"Hoa khôi Hà Nội 2026" Thùy Trang kể chuyện Trung thu qua bộ ảnh mới

"Hoa khôi Hà Nội 2026" Đỗ Thị Thùy Trang vừa thực hiện bộ ảnh nhân dịp Trung thu. Không đi theo cách thể hiện quá rực rỡ, người đẹp lựa chọn những gam màu xanh trầm và vàng ấm, kết hợp trang phục, phụ kiện mang hơi hướng Á Đông để gợi không khí của mùa trăng.

Trong bộ ảnh, những hình ảnh quen thuộc như bánh Trung thu, hoa sen hay lồng chim được đưa vào không gian có phần cổ điển. Thùy Trang giữ cách thể hiện tiết chế, tập trung vào ánh mắt và biểu cảm thay vì tạo dáng quá cầu kỳ. Qua đó, Trung thu hiện lên không chỉ như một dịp lễ dành cho trẻ nhỏ mà còn gợi cảm giác về ký ức và sự đoàn viên.

Với Thùy Trang, Trung thu luôn gắn với những kỷ niệm gia đình. Khi còn nhỏ, cô mong chờ những chiếc bánh, đèn ông sao và những buổi tối được vui chơi cùng bạn bè. Nhưng khi lớn lên, điều ở lại trong cô không còn là những hoạt động náo nhiệt mà là những khoảnh khắc cả gia đình cùng chuẩn bị mâm cỗ, ăn bánh và trò chuyện.

“Ngày bé, cứ đến Trung thu là tôi háo hức lắm. Tôi nhớ cảm giác cả nhà cùng chuẩn bị mâm cỗ, có bánh Trung thu, hoa quả rồi ngồi với nhau, trẻ con thì mong được đi chơi, được cầm đèn ông sao. Khi ấy, mình chỉ nghĩ Trung thu là một ngày thật vui. Lớn lên rồi tôi mới nhận ra điều mình nhớ nhất lại là những khoảnh khắc cả gia đình cùng ngồi bên nhau. Những điều tưởng như rất bình thường ấy sau này lại trở thành những ký ức rất đẹp." - Thùy Trang chia sẻ.

Người đẹp cũng nhận thấy Trung thu ngày nay đã có nhiều thay đổi. Cách trang trí, các hoạt động vui chơi hay những sản phẩm dành cho mùa lễ ngày càng đa dạng, trong đó những bộ ảnh thời trang cũng trở thành một cách để thể hiện không khí Trung thu theo góc nhìn mới. Tuy nhiên, sự thay đổi về cách đón lễ không làm Thùy Trang cho rằng Trung thu cần phải trở nên cầu kỳ hơn. Với cô, ý nghĩa của dịp này vẫn nằm ở việc mọi người có thời gian dành cho nhau.

“Bây giờ cuộc sống hiện đại hơn, mọi người có nhiều cách để đón Trung thu. Tôi cũng có cơ hội thực hiện những bộ ảnh như thế này để cảm nhận Trung thu dưới một góc nhìn khác, qua thời trang, ánh sáng và những hình ảnh mang tính nghệ thuật. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy Trung thu không nhất thiết phải thật cầu kỳ. Đôi khi chỉ cần được ăn một miếng bánh cùng người thân, ngồi nói chuyện với nhau hay dành một buổi tối không vội vàng cho gia đình cũng đã là một mùa Trung thu ý nghĩa." - "Hoa khôi Hà Nội 2026" bộc bạch.

Sinh năm 2002 tại Quảng Ninh, Thùy Trang tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Khách sạn, Đại học Thương mại. Trước khi đăng quang "Hoa khôi Hà Nội 2026", cô từng có thời gian theo đuổi thể thao và giành Huy chương Vàng môn đá cầu, Huy chương Đồng môn bơi lội tại các giải thể thao cấp tỉnh Quảng Ninh.

Hiện Thùy Trang hoạt động với vai trò người mẫu ảnh tự do và theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật. Sau cuộc thi, cô hướng đến hình ảnh nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn chủ động trong việc lựa chọn con đường riêng. Bên cạnh nghệ thuật, người đẹp cũng quan tâm đến kinh doanh và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Bộ ảnh Trung thu lần này vì thế không chỉ là một hoạt động thời trang. Với Thùy Trang, đây còn là dịp để nhìn lại những ký ức đã gắn với mình từ nhỏ và thử diễn đạt cảm giác về mùa đoàn viên bằng một ngôn ngữ khác. Những hình ảnh truyền thống được giữ lại, nhưng được đặt trong cách thể hiện hiện đại hơn, giống như cách cô cảm nhận Trung thu khi đã trưởng thành.

Một số hình ảnh ấn tượng của Thùy Trang trong bộ ảnh: