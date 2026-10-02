Hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà lịch sử ở trung tâm thành phố St. Petersburg, Nga

ANTD.VN - Vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại một tòa nhà lịch sử ở trung tâm thành phố St. Petersburg của Nga. Tòa nhà này, được gọi là Nhà Miller (Miller House), tọa lạc ngay đối diện Nhà thờ Thánh Isaac nổi tiếng.

Đoạn video vụ hỏa hoạn. Nguồn: RT

Đám cháy bắt đầu vào tối 1-10, nhanh chóng lan rộng khắp tòa nhà ba tầng đồ sộ. Hình ảnh tại hiện trường lan truyền trên mạng xã hội cho thấy gần như toàn bộ tòa nhà chìm trong biển lửa, với những ngọn lửa bốc ra từ các cửa sổ và những cột khói đen dày đặc bốc cao lên bầu trời đêm.

Được xây dựng cuối thế kỷ 18, Nhà Miller mang tên người chủ sở hữu vào cuối thế kỷ 19 là Đại tá Karl Miller. Tòa nhà nổi tiếng với nội thất được trang trí công phu, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật.

Sau Cách mạng năm 1917, tòa nhà được quốc hữu hóa và sử dụng làm khu căn hộ cho đến những năm 2010, khi nó được xếp vào diện cần cải tạo. Năm 2021, tòa nhà đã được đưa vào danh sách các di sản văn hóa cấp khu vực.

Công tác sửa chữa và cải tạo bắt đầu vào mùa xuân vừa qua. Chủ sở hữu có kế hoạch chuyển đổi tòa nhà thành khu căn hộ cao cấp.

Theo cơ quan ứng phó khẩn cấp, đám cháy đã bao trùm diện tích 2.000 mét vuông. Gần 40 xe cứu hỏa và 165 lính cứu hỏa được huy động đến hiện trường. Có thời điểm, ngọn lửa đã lan sang tòa nhà dân cư lân cận, buộc người dân phải sơ tán khẩn cấp. Cơ quan ứng phó khẩn cấp khu vực thông báo vào khoảng 2h sáng (giờ địa phương) rằng đám cháy cơ bản đã được dập tắt.

Truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng cho biết vụ cháy đã khiến phần mái bị sập. Các nhân chứng cũng cho hay ngọn lửa đã lan ra toàn bộ tòa nhà chỉ trong vài phút. Công ty sở hữu tòa nhà nói rằng không có công nhân xây dựng nào có mặt tại công trường khi vụ cháy bắt đầu. Cảnh sát đã được triển khai đến hiện trường và nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.