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Hộ kinh doanh trên 1 tỷ đồng doanh thu phải dùng hóa đơn điện tử ra sao?

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TN

ANTD.VN - Theo quy định mới, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Hộ kinh doanh phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối, truyền dữ liệu với cơ quan thuế.

Đối với hộ kinh doanh mới hoạt động hoặc năm trước có doanh thu chưa vượt 1 tỷ đồng nhưng trong năm phát sinh doanh thu trên 1 tỷ đồng, việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử phải được thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế vượt ngưỡng này.

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Trường hợp có nhiều địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh sử dụng mã số thuế của mình cho các cửa hàng và phải thể hiện thông tin địa điểm kinh doanh trên hóa đơn. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có trách nhiệm lập hóa đơn điện tử theo quy định.

Quy định này được thực hiện theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP và các quy định về hóa đơn điện tử tại Nghị định 254/2026/NĐ-CP.

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Từ khóa:

#hóa đơn điện tử

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