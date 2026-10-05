Hồ Gươm, Hồ Tây hóa “sân khấu ánh sáng” trong đêm mừng 72 năm Giải phóng Thủ đô

ANTD.VN -Khoảng 6.000 đơn vị pháo hoa và hỏa thuật các loại, cùng màn pháo hoa nước lần đầu xuất hiện tại Thủ đô, sẽ thắp sáng Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây tối 10/10/2026. Màn trình diễn kéo dài 15 phút, từ 21h00 đến 21h15.

Kịch bản và sơ đồ trận địa được Sun Group phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thiết kế, triển khai.

Hai trận địa sẽ sử dụng tổng cộng 3.525 quả pháo hoa nổ tầm cao (1.725 quả tại Hồ Hoàn Kiếm và 1.800 quả tại Hồ Tây), tạo nên những tán hoa lửa khổng lồ trên nền trời. Ở tầm thấp, 975 quả pháo nổ tầm thấp cùng 50 giàn pháo hoa nghệ thuật sẽ dệt nên những tầng sóng ánh sáng ngay trước mắt người xem.

Khoảng 6.000 đơn vị pháo hoa và hỏa thuật các loại, cùng màn pháo hoa nước lần đầu xuất hiện tại Thủ đô, sẽ thắp sáng Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây tối 10/10/2026. Màn trình diễn kéo dài 15 phút, từ 21h00 đến 21h15.

Điểm nhấn nghệ thuật của chương trình năm nay là 1.250 giàn hỏa thuật (350 giàn tại Hồ Hoàn Kiếm và 900 giàn tại Hồ Tây). Kết hợp cùng pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, mặt hồ sẽ trở thành tấm gương khổng lồ phản chiếu muôn sắc màu, tạo nên một màn trình diễn đa tầng, đa chiều, xứng tầm đại lễ của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Hồ Hoàn Kiếm được xác định là điểm nhấn trung tâm của chương trình, gắn với ý nghĩa lịch sử và giá trị biểu tượng đặc biệt của Thủ đô. Kịch bản pháo hoa tại đây được xây dựng theo hướng trang trọng, đặc sắc, kết hợp hài hòa pháo nổ tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật trên mặt nước, tôn vinh không gian văn hóa – lịch sử của Hồ Gươm.

Hồ Hoàn Kiếm được xác định là điểm nhấn trung tâm của chương trình, gắn với ý nghĩa lịch sử và giá trị biểu tượng đặc biệt của Thủ đô

Trong khi đó, Hồ Tây phát huy lợi thế mặt nước rộng, không gian khoáng đạt, đủ sức đón đông đảo người dân đến thưởng lãm. Nét mới tại đây là những màn pháo hoa nước lần đầu tiên được giới thiệu tại Thủ đô, góp phần làm phong phú trải nghiệm và tăng sức hấp dẫn cho chương trình.

Với hơn 150 hiệu ứng được thiết kế riêng cho đêm 10/10, các chuyên gia sẽ đan cài nhiều lớp ánh sáng: những chùm pháo tầm cao vút lên kiêu hãnh, pháo tầm thấp bung nở rực rỡ và kỹ thuật hỏa thuật tinh tế trên mặt hồ. Pháo hoa sẽ không chỉ bừng nở trên bầu trời mà còn soi bóng xuống mặt nước, tạo nên một “bản giao hưởng ánh sáng” mãn nhãn.

Trước đó, Sun Group đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Thủ đô khi tài trợ màn pháo hoa tầm cao chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong chương trình nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Với gần 10.000 đơn vị pháo hoa các loại, đây là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật có quy mô lớn nhất trong lịch sử Hà Nội. Công nghệ lập trình chính xác đến từng giây, sự ăn khớp nhịp nhàng với âm nhạc cùng quy mô hoành tráng đã làm nên một đêm pháo hoa vẫn còn in đậm trong ký ức người dân.

Đêm pháo hoa 10/10 năm nay tiếp tục khẳng định sự đồng hành bền bỉ, trách nhiệm của Sun Group với Thủ đô trong những dịp trọng đại, góp phần mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc đáng nhớ.