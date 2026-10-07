HLV Polking nói gì trước trận ra quân C1 Đông Nam Á 2026/27?

ANTD.VN - HLV trưởng Alexandre Polking nhìn nhận các giải quốc tế như C1 Đông Nam Á giúp nâng tầm đội bóng, đồng thời khẳng định quyết tâm chiến thắng của Công an Hà Nội FC trước đại diện Singapore.

18h30 ngày 8-10, trên sân Jalan Besar (Singapore), CLB Công an Hà Nội sẽ đấu gặp lại Lion City Sailors FC trong trận ra quân bảng B Giải vô địch các CLB Đông Nam Á -C1 Đông Nam Á 2026/27.

Đây là đối thủ từng bị thầy trò HLV Polking đánh bại 5-0 trên sân Hàng Đẫy ở mùa 2024/25, mùa giải Công an Hà Nội giành á quân chung cuộc.

HLV Mano Polking

Phát biểu tại họp báo trước trận, HLV Polking của CLB Công an Hà Nội khẳng định toàn đội sẽ ra sân với quyết tâm và sự tập trung cao nhất, hướng tới một chiến thắng.

C1 Đông Nam Á là một trong 4 đấu trường CLB Công an Hà Nội góp mặt mùa này, bên cạnh C1 châu Á, V-League và Cúp quốc gia.

Theo HLV Polking, tập thể đội bóng một mặt muốn duy trì vị thế ở đấu trường quốc nội Việt Nam với mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V-League, mặt khác muốn nâng tầm đội bóng ở các đấu trường quốc tế thông qua các thử thách mang tên C1 Đông Nam Á, C1 châu Á.

HLV Polking, cầu thủ Đoàn Văn Hậu cùng đại diện Lion City Sailors FC tại họp báo trước trận

Cùng góp mặt tại họp báo trước trận gặp chủ nhà Lion City Sailors FC, hậu vệ Đoàn Văn Hậu thay mặt toàn đội bày tỏ quyết tâm: "Giải đấu quy tụ các CLB mạnh nhất Đông Nam Á. Chúng tôi đến đây với mục tiêu là đạt được thành tích cao nhất. Với trận ra quân, toàn đội rất muốn giành chiến thắng để có khởi đầu tốt trên hành trình chinh phục mùa giải năm nay".

Khác với mùa trước, năm nay C1 Đông Nam Á tăng từ 12 lên 14 đội, chia vào hai bảng (7 đội/bảng). Các bảng đấu vòng tròn chọn 4 đội xếp đầu vào tứ kết, thay vì chỉ chọn hai đội nhất - nhì vào bán kết như các mùa trước.

CLB Công an Hà Nội nằm bảng B cùng Port FC (Thái Lan), Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Lion City Sailors FC (Singapore), Preah Khan Reach Svay Rieng (Campuchia), Persib Bandung (Indonesia) và Shan United (Myanmar).

Trong khi bảng A có đại diện khác của Việt Nam là Công an TP.HCM, cùng đương kim vô địch Buriram United, Ratchaburi FC (Thái Lan), Kuching City FC (Malaysia), Tampines Rovers FC (Singapore), Borneo FC (Indonesia) và Manila Digger (Philippines).