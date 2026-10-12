HLV Polking đặt mục tiêu giành điểm trước cựu vô địch C1 châu Á

ANTD.VN - Điểm tựa sân nhà, tránh sai sót và tận dụng tối đa cơ hội được HLV trưởng Mano Polking xem là chìa khóa để CLB Công an Hà Nội có thể giành điểm, thậm chí chiến thắng đội bóng mạnh nhất Nhật Bản - Kashima Antlers tại Cúp C1 châu Á 2026/27.

19h15 ngày 13-10, trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp đón CLB Kashima Antlers (Nhật Bản) tại lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League Elite - C1 châu Á 2026/27.

Ở trận ra quân, Công an Hà Nội thua 1-4 trước một đội bóng Nhật Bản khác trên sân khách là Gamba Osaka, trong khi Kashima Antlers thắng ấn tượng Newcastle Jets (Australia) với tỉ số 7-1.

HLV Polking tại họp báo trước trận Công an Hà Nội - Kashima Antlers

Dù vậy, HLV trưởng Công an Hà Nội - Mano Polking vẫn bày tỏ quyết tâm và sự tự tin.

"Tôi tin rằng việc được thi đấu trên sân nhà là điểm tựa quan trọng cho Công an Hà Nội. Chúng tôi đã có trải nghiệm ở trận đấu với Gamba Osaka nên hiểu rõ trình độ và tính cạnh tranh của đấu trường C1 châu Á. Các đội bóng Nhật Bản luôn rất mạnh, có trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả, tôi tin Công an Hà Nội có thể hướng tới mục tiêu giành điểm, thậm chí là chiến thắng", HLV Polking chia sẻ.

Bên cạnh điểm tựa sân nhà, ông Polking nêu 2 yếu tố để giành điểm trước đại diện Nhật Bản: Một là tránh mắc sai lầm, hai là tận dụng tối đa các cơ hội.

Theo nhà cầm quân người Brazil, trận ra quân gặp Gamba Osaka, Công an Hà Nội có hiệp đầu chơi tốt, thậm chí nhỉnh hơn chủ nhà về số cơ hội. Tuy nhiên càng về cuối trận, đội không còn giữ được cường độ thi đấu cần thiết, vì vậy đã mắc sai sót và nhận những bàn thua đáng tiếc.

"Để có kết quả tốt trước Kashima Antlers, chúng tôi không được phép mắc sai lầm. Tôi tin Công an Hà Nội có thể cạnh tranh sòng phẳng với họ. Tôi không phải mẫu HLV chỉ mong trận đấu nhanh chóng kết thúc khi phải gặp đối thủ mạnh. Chúng tôi không có gì để mất. Được thi đấu ở sân chơi này là cơ hội rất tốt cho bản thân tôi, các cầu thủ và cả bóng đá Việt Nam. Tôi chỉ mong toàn đội thi đấu tự tin, không mắc sai lầm và nếu có thể, hãy giành chiến thắng", HLV Polking khẳng định.

HLV Polking cùng trung vệ Adou Minh bày tỏ quyết tâm giành điểm trước Kashima Antlers

Cùng tham dự cuộc họp báo, trung vệ Adou Minh bày tỏ sự háo hức khi được đối đầu với một đối thủ mạnh như Kashima Antlers.

"Trước một đội bóng như vậy, chỉ có hai con đường: một là run sợ, hai là tự tin chiến đấu hết sức mình. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này và hãy chờ xem chúng tôi có thể làm được gì trên sân", Adou Minh bày tỏ, đồng thời tiết lộ toàn đội đã dành thời gian nghiên cứu, phân tích điểm mạnh và cách vận hành chiến thuật của Kashima Antlers nhằm chuẩn bị phương án đối phó phù hợp.