HLV Mourinho trưng ảnh ở họp báo, tố trọng tài bỏ qua 2 thẻ đỏ của Atletico

ANTD.VN - Sau thất bại 1-2 trước Atletico Madrid ở derby vòng 7 La Liga, HLV Jose Mourinho mang theo ảnh hai tình huống gây tranh cãi để chỉ trích công tác trọng tài, cho rằng Real Madrid đáng lẽ phải được chơi hơn người.

Sau khi Real Madrid thua Atletico 1-2 tại sân Metropolitano, HLV Jose Mourinho bước vào phòng họp báo với hai bức ảnh được in sẵn. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lần lượt đưa ra hình ảnh Cristian Romero tác động vào đầu gối Jude Bellingham và Lee Kang-in vào bóng bằng gầm giày với Federico Valverde.

Theo Mourinho, cả hai tình huống đều xứng đáng nhận thẻ đỏ và có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện derby Madrid. Phát biểu của ông nhanh chóng trở thành tâm điểm sau trận đấu.

HLV Mourinho trưng ảnh, tố trọng tài bỏ qua 2 thẻ đỏ ở derby Madrid (Ảnh: AS)

“Chúng ta có thể bỏ qua buổi họp báo, bởi câu chuyện của trận đấu nằm ngay ở đây”, Mourinho nói trong lúc giơ hai bức ảnh trước các phóng viên. Ông cho rằng Real đã phải đối mặt với một bài toán khác hoàn toàn sau khi Dean Huijsen bị truất quyền thi đấu ở đầu hiệp hai.

Tình huống đầu tiên xảy ra ở phút 35. Trong một pha tranh chấp, Bellingham chạm được bóng trước Cristian Romero rồi bị hậu vệ Atletico đặt gầm giày vào đầu gối trái.

Trọng tài Ortiz Arias ban đầu rút thẻ vàng đối với Bellingham. Sau khi trợ lý VAR Trujillo Suarez yêu cầu xem lại tình huống, ông Arias thay đổi quyết định, hủy thẻ vàng dành cho tiền vệ Real và chuyển sang phạt Romero bằng thẻ vàng.

Real Madrid cho rằng Romero đáng lẽ phải bị truất quyền thi đấu. Chính Mourinho sau trận cũng lấy tình huống này làm một trong hai ví dụ để phản ứng với công tác trọng tài.

Chỉ 9 phút sau, một pha bóng khác tiếp tục khiến phía Real Madrid phản ứng. Lee Kang-in dùng gầm giày tác động vào mắt cá chân trái của Valverde. Trọng tài Ortiz Arias đứng khá gần nhưng không rút thẻ, trong khi VAR cũng không yêu cầu ông kiểm tra lại tình huống.

HLV phản ứng với trọng tài trong trận derby Madrid (Ảnh: AS)

“Đó là hai thẻ đỏ rõ ràng”, HLV Mourinho nói, đồng thời cho rằng những khó khăn mà Real gặp phải khi chơi 11 chống 10 cho thấy trận đấu có thể đã khác rất nhiều nếu Atletico chỉ còn 9 người.

Trong khi đó, Mourinho cho biết ông chưa xem lại kỹ tình huống khiến Huijsen nhận thẻ đỏ. Phút 52, trung vệ Real phạm lỗi với Giuliano Simeone và sau khi kiểm tra VAR, trọng tài quyết định truất quyền thi đấu của cầu thủ này, đồng thời cho Atletico hưởng phạt đền.

Alejandro Grimaldo thực hiện thành công quả đá 11m, đưa Atletico vượt lên dẫn 1-0. Sáu phút sau, Jonathan David tiếp tục ghi bàn nâng cách biệt lên 2-0. Real Madrid chỉ có thể tìm được bàn rút ngắn ở phút 89, khi Antonio Rudiger đánh đầu thành công sau quả đá phạt của Bernardo Silva.

Thất bại 1-2 trước Atletico khiến Real Madrid gặp bất lợi trong cuộc đua tại La Liga, khi khoảng cách với đội đầu bảng Barca giờ đã là 6 điểm.