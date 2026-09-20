HLV Mourinho thua trận thứ hai, Real Madrid bị Barcelona bỏ xa

ANTD.VN - Real Madrid nhận thất bại 1-2 trước Atletico Madrid trong trận derby ở vòng 7 La Liga. Chiếc thẻ đỏ của Dean Huijsen đầu hiệp hai trở thành bước ngoặt khiến đội bóng của HLV Jose Mourinho đánh mất thế trận và trắng tay.

Real Madrid bước vào derby Madrid với mục tiêu có 3 điểm để duy trì áp lực lên đội đầu bảng Barcelona. Tuy nhiên sau 90 phút, đội bóng Hoàng gia phải rời sân với tỉ số 1-2 trong thế thiếu người.

Hiệp một diễn ra căng thẳng và quyết liệt nhưng không có bàn thắng. Atletico chủ động đẩy cao cường độ tranh chấp, khiến Real Madrid gặp không ít khó khăn trong việc tìm khoảng trống trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ.

Đá 7 trận và Real của HLV Mourinho đã thua 2 (Ảnh: AS)

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ngay đầu hiệp hai. Trung vệ Dean Huijsen kéo ngã Giuliano Simeone trong tình huống có thể dẫn tới một cơ hội nguy hiểm. Trọng tài ban đầu cho Real Madrid được hưởng phạt đền, nhưng sau khi kiểm tra VAR, quyết định được bổ sung. Huijsen nhận thẻ đỏ và Real Madrid chỉ còn 10 người.

Alex Grimaldo được trao cơ hội trên chấm 11m và không mắc sai lầm, đưa Atletico vượt lên dẫn 1-0.

Real Madrid chưa kịp ổn định đội hình thì tiếp tục nhận bàn thua thứ hai. Chưa đầy 10 phút sau bàn mở tỉ số, Giuliano Simeone thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Jonathan David dứt điểm thành công, nâng cách biệt lên 2-0.

Bị dẫn hai bàn và phải chơi thiếu người, Real Madrid vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Đội khách đẩy cao đội hình trong những phút cuối và cuối cùng cũng có bàn rút ngắn cách biệt.

Phút 89, Antonio Rudiger bật cao đánh đầu sau quả đá phạt của Bernardo Silva, đưa bóng vào lưới Atletico và thắp lên hy vọng cho Real Madrid.

Atletico Madrid đã chơi một trận đầy hiệu quả (Ảnh: AS)

Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là không đủ để đội khách hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Atletico Madrid bảo toàn chiến thắng 2-1, qua đó nối dài chuỗi bất bại trên sân nhà tại La Liga lên 4 trận.

Chiến thắng giúp Atletico vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Trong khi đó, Real Madrid vẫn chỉ có 15 điểm và đã bị Barcelona bỏ xa 6 điểm.