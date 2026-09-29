HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan?

ANTD.VN - Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik thừa nhận tiếc nuối khi ĐT Việt Nam không thể tận dụng những cơ hội tạo ra trong hiệp 2. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời cho rằng sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh hàng công.

ĐT Việt Nam nhập cuộc với cách bố trí 3 tiền vệ nhằm tăng khả năng tranh chấp và đánh chặn ở khu vực giữa sân. Theo HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ đã cơ bản đáp ứng yêu cầu chiến thuật trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, nhận thấy thể lực của các cầu thủ Thái Lan có dấu hiệu suy giảm, ban huấn luyện quyết định điều chỉnh cách tiếp cận. Việt Nam tăng cường nhân sự trên hàng công, đẩy cao đội hình và tạo sức ép lớn hơn lên khung thành đối phương.

HLV Kim Sang-sik tiếc nuối khi Việt Nam không thể ghi bàn trước Thái Lan (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, dù có những thời điểm kiểm soát thế trận và tạo được cơ hội, ĐT Việt Nam vẫn không thể đưa bóng vào lưới Thái Lan.

“Chúng tôi đã không thể ghi bàn. Thật sự tôi cảm thấy rất tiếc nuối và có phần day dứt về điều này”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau trận đấu.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận những phương án chiến thuật của ĐT Việt Nam vẫn còn một số điểm cần cải thiện. Ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ trận đấu để rút kinh nghiệm và đưa ra những điều chỉnh trước cuộc đối đầu Pakistan.

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất là sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo này không thể thi đấu do chấn thương gặp phải ở trận thắng Philippines và dự kiến cần 4-6 tuần để hồi phục.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận đây là tổn thất đáng kể đối với ĐT Việt Nam: “Đúng vậy, trên mặt trận tấn công, sự vắng mặt của Xuân Son rõ ràng mang lại ảnh hưởng nhất định. Cậu ấy là một sự thiếu vắng rất lớn đối với chúng tôi. Có thể nếu Xuân Son có mặt trên sân ngày hôm nay, cậu ấy đã có thể ghi bàn, tuy nhiên đó cũng chỉ là chữ nếu".

Theo HLV Kim Sang-sik, thay vì tiếp tục tiếc nuối về sự vắng mặt của Xuân Son, ĐT Việt Nam phải chủ động tìm kiếm những phương án khác. Ông cũng đánh giá cao tinh thần và nỗ lực của các cầu thủ trong trận đấu với Thái Lan.

“Bản thân tôi với tư cách HLV trưởng sẽ phải tự nhìn nhận, phân tích toàn bộ đội hình để tìm ra giải pháp tối ưu và thi đấu hết khả năng”, HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Sau hai lượt trận bảng B, Thái Lan có 2 chiến thắng, trong khi ĐT Việt Nam thắng 1 và thua 1. Chúng ta sẽ gặp Pakistan vào ngày 2-10, trong trận đấu cuối cùng vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại vòng bảng với kết quả tích cực sau thất bại trước Thái Lan.