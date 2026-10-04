HLV Kim Sang-sik lý giải việc Hoàng Hên, Tài Lộc chơi không tốt ở FIFA ASEAN Cup

ANTD.VN - HLV Kim Sang-sik cho biết vấn đề thể trạng và mật độ thi đấu là nguyên nhân khiến hai cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên và Tài Lộc chưa thể phát huy tốt nhất khả năng tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Bùi Hoàng Việt Anh cũng đang gặp chấn thương cơ trước trận tranh hạng ba với Malaysia.

Trước buổi tập tối 4-10 tại Jakarta, HLV Kim Sang-sik đã cập nhật tình hình lực lượng của ĐT Việt Nam sau trận thắng Pakistan 4-2. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, đội tuyển đang đối mặt với một số vấn đề về thể trạng khi bước vào trận đấu cuối cùng.

“Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng ta đã mất một số cầu thủ như Hoàng Hên hay Tài Lộc, hay Việt Anh đang có một số chấn thương về cơ bắp. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, với số lượng cầu thủ có hạn nên kế hoạch chuẩn bị cho phương án vào trong hiệp 2 cũng một phần sẽ có đôi chút khó khăn”, HLV Kim Sang-sik cho biết.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam gặp khó khăn về lực lượng vì nhiều lý do khác nhau (Ảnh: VFF)

Trong số những cầu thủ gặp vấn đề, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn có khả năng ra sân. Ban huấn luyện sẽ phối hợp với đội ngũ y tế để đánh giá cụ thể trước khi quyết định sử dụng trung vệ này.

“Với Việt Anh, cậu ấy cũng đang có một chút chấn thương về cơ, nhưng vẫn có khả năng cao để có thể thi đấu vào trận đấu ngày mai. Chúng tôi cùng với ban y tế cũng sẽ kiểm tra sức khỏe của Việt Anh, sau đó sẽ đưa ra các phương án cho trận đấu”, HLV Kim Sang-sik nói.

HLV Kim Sang-sik cũng giải thích nguyên nhân khiến Hoàng Hên và Tài Lộc chưa thể hiện được phong độ tốt nhất tại giải.

Với Tài Lộc, tiền vệ này đã gặp một chấn thương nhẹ trước khi FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh và chưa thể thi đấu cho CLB. Sau khi hội quân cùng ĐT Việt Nam, thời gian chuẩn bị không dài khiến cầu thủ này chưa có được trạng thái thể lực tốt nhất.

Trong khi đó, Hoàng Hên lại phải trải qua mật độ thi đấu khá dày trong thời gian gần đây. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động và màn trình diễn của tiền vệ này trong màu áo đội tuyển.

ĐT Việt Nam từng liên tiếp góp mặt ở các trận chung kết dưới thời HLV Kim Sang-sik. Vì vậy, việc không thể cạnh tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 rõ ràng đem đến sự thất vọng cho toàn đội.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận cảm giác hụt hẫng, nhưng khẳng định ĐT Việt Nam vẫn phải chiến đấu hết mình ở trận tranh hạng ba.

“Với tôi cũng như các cầu thủ, các fan hâm mộ hay các bạn cũng vậy, khi chúng ta chưa lọt vào trận chung kết thì điều đó khiến tôi và mọi người cảm thấy khá là thất vọng”, ông nói.

“Mỗi trận đấu các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình vì chiến thắng, nên ngày mai mặc dù là trận tranh giải ba chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h00 ngày 5-10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia.