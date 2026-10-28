HLV đội hạng Tư nói điều bất ngờ sau khi quật ngã Arsenal

ANTD.VN - Fleetwood, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Tư nước Anh, gây sốc khi đánh bại Arsenal với tỉ số 5-3 trong loạt luân lưu ở vòng 4 cúp Liên đoàn, rạng sáng 28-10. Đáng chú ý, HLV Matt Lawlor tiết lộ các học trò chưa từng tập sút 11m trước trận đấu.

Chiến thắng trước Arsenal đánh dấu một đêm đáng nhớ với Fleetwood. Đang đứng thứ 18 tại League Two, đội bóng của HLV Matt Lawlor đã thi đấu kiên cường trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, trước khi giành vé vào tứ kết sau loạt luân lưu cân não.

Điều khiến chiến thắng này trở nên đặc biệt là sự lạnh lùng của các cầu thủ Fleetwood trên chấm 11m. Cả 5 lượt sút của đội bóng hạng Tư đều thành công, dù họ không có sự chuẩn bị thực sự nào trước trận.

Fleetwood bất ngờ quật ngã Arsenal (Ảnh: Ryan Browne/Shutterstock)

HLV Matt Lawlor cùng học trò ăn mừng chiến thắng ngoài mong đợi (Ảnh: Getty Images)

Sau trận, HLV Matt Lawlor không giấu được sự phấn khích khi nhắc đến màn trình diễn của các học trò.

“Chúng tôi chưa tập luân lưu lần nào. Vậy mà một trung vệ mới 19 tuổi đã bước lên thực hiện lượt sút quyết định và đưa bóng vào lưới!”, nhà cầm quân này chia sẻ.

Cầu thủ được Lawlor nhắc đến là Conor Haughey. Trước khi hậu vệ trẻ bước lên chấm 11m, thủ môn Jay Lynch đã cản phá thành công cú sút của Bruno Guimaraes, tạo lợi thế quyết định cho Fleetwood. Haughey sau đó hoàn thành nhiệm vụ, khép lại loạt luân lưu với chiến thắng 5-3 và đưa đội nhà vào vòng tứ kết.

Niềm vui vỡ òa trên sân cũng nhanh chóng lan khắp thị trấn Fleetwood. Với một đội bóng đang chơi ở giải hạng Tư, việc vượt qua ĐKVĐ Premier League là thành quả vượt xa kỳ vọng, đồng thời mang đến một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của mùa giải.

Trước khi định đoạt trận đấu trên chấm luân lưu, Fleetwood đã phải trải qua 90 phút đầy thử thách. Aaron Loupalo-Bi mở tỉ số ở phút 21, giúp đội chủ nhà vượt lên. Tuy nhiên, Arsenal nhanh chóng đáp trả khi Viktor Gyokeres ghi bàn gỡ hòa trong hiệp hai.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở những phút cuối, khi Arsenal mất Max Dowman vì thẻ đỏ. Dù có lợi thế về quân số, Fleetwood vẫn phải chống đỡ sức ép đáng kể. Thủ môn Jay Lynch liên tiếp trổ tài trước những pha dứt điểm của Ben White và Martin Odegaard, giữ nguyên tỉ số 1-1 đến khi hai đội bước vào loạt luân lưu.

“Chúng tôi hiểu mình không thể chơi lấn lướt đội bóng hay nhất nước Anh. Chúng tôi cố gắng thu hẹp khoảng trống, hạn chế cơ hội của họ. Tôi rất vui vì các cầu thủ đã có màn trình diễn xuất sắc. Họ đã khiến tất cả mọi người trong thị trấn tự hào”, HLV Lawlor nhấn mạnh sau chiến thắng lịch sử.