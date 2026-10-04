Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh, yếu tứ chi

ANTD.VN - Sử dụng khoảng 50 quả bóng cười mỗi ngày trong 2 năm, nam thanh niên 24 tuổi xuất hiện tê bì, yếu tứ chi do tổn thương thần kinh.

Người bệnh được đo điện thần kinh cơ tại Khoa Chẩn đoán chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, mới đây đã tiếp nhận nam thanh niên tổn thương thần kinh, yếu tứ chi, liên quan đến việc hít bóng cười mỗi ngày.

Trước thời điểm nhập viện 1 tháng, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu tê bì chân tay. Đến khi tình trạng không cải thiện, bệnh nhân đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám.

Nam thanh niên cho biết bắt đầu sử dụng bóng cười từ khoảng 2 năm trước. Ban đầu chỉ là vài quả trong những cuộc vui cùng bạn bè, sau đó số lượng sử dụng tăng dần, trung bình khoảng 50 quả mỗi ngày.

Kết quả thăm dò điện thần kinh cơ ghi nhận bệnh nhân bị tổn thương đa dây thần kinh tứ chi, hai chân nặng hơn hai tay, ưu thế tổn thương sợi trục vận động.

Từ kết quả này, kết hợp với tiền sử sử dụng N₂O kéo dài, biểu hiện lâm sàng, xét nghiệm hình ảnh học, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân tổn thương thần kinh do bóng cười.

BSCKII Nguyễn Tường Ngọc Linh, Phó Chủ nhiệm Khoa Chẩn đoán chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết việc tiếp xúc với khí N₂O làm cơ thể bất hoạt chức năng vitamin B12.

Hậu quả là người sử dụng N₂O kéo dài có thể xuất hiện bệnh lý tủy sống, bệnh đa dây thần kinh ngoại biên hoặc phối hợp cả hai. Nếu không phát hiện kịp thời, tổn thương thần kinh nghiêm trọng có thể dẫn đến hồi phục rất chậm hoặc không thể hồi phục.

Bóng cười là bóng bay chứa nitrous oxide (N₂O), còn gọi là khí cười. Đây là chất khí không màu, có vị hơi ngọt.

Trong y khoa, N₂O được sử dụng trong một số kỹ thuật gây mê, giảm đau với liều lượng, nồng độ oxy và thời gian sử dụng được kiểm soát chặt chẽ. Khí này cũng có một số ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm.

Khi được hít với mục đích giải trí, N₂O có thể nhanh chóng tạo cảm giác lâng lâng, hưng phấn và thay đổi nhận thức. Tác dụng thường xuất hiện nhanh và tương đối ngắn, khiến người sử dụng có xu hướng hít lặp lại nhiều lần, việc sử dụng N₂O kéo dài hoặc với lượng lớn có thể gây độc tính thần kinh nghiêm trọng.

BS Nguyễn Tường Ngọc Linh khuyến cáo, việc sử dụng bóng cười kéo dài hoặc với số lượng lớn có thể gây tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh. Người đã sử dụng bóng cười nếu xuất hiện tê bì tay chân, yếu cơ, đi lại khó khăn hoặc mất thăng bằng cần đến cơ sở y tế để được khám sớm, được chẩn đoán và điều trị kịp thời, hạn chế tối đa những biến chứng thần kinh.

Trước đó, từ ngày 1/1/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết 173/2024/QH15 chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, chứa chấp và sử dụng bóng cười, thuốc lá điện tử, shisha trên phạm vi toàn quốc.