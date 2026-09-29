Hệ thống Tiêm chủng VNVC đã tiêm gần 25.000 mũi vắc xin tay chân miệng cho trẻ em Việt Nam

ANTD.VN - Chỉ sau 5 ngày triển khai tiêm vắc xin tay chân miệng đầu tiên tại gần 300 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc, gần 25.000 mũi vắc xin đã được tiêm an toàn cho trẻ, trong đó hơn 80% phụ huynh chủ động đặt giữ đủ phác đồ cho con.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết ngay từ ngày đầu triển khai, nhiều gia đình đã đưa trẻ đến tiêm vắc xin tay chân miệng. Trong đó, không chỉ có trẻ chưa từng mắc bệnh mà còn nhiều trẻ từng mắc tay chân miệng, thậm chí từng phải nhập viện điều trị nhiều lần được phụ huynh đưa đi tiêm để phòng nguy cơ tái mắc.

Theo BS Chính, nhu cầu tiêm chủng tăng nhanh ngay những ngày đầu cho thấy phụ huynh ngày càng quan tâm đến việc phòng bệnh chủ động cho trẻ, đặc biệt trong bối cảnh tay chân miệng đang có số ca mắc gia tăng tại nhiều địa phương, bệnh có thể diễn tiến nặng nhanh trong khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Sau thông tin Hệ thống Tiêm chủng VNVC ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng tay chân miệng đầu tiên tại Việt Nam, hàng chục nghìn gia đình lập tức đưa con đến các trung tâm VNVC để được phòng bệnh sớm

Đưa con trai Minh Khôi, 6 tháng tuổi đến VNVC Phan Thiết tiêm vắc xin tay chân miệng sáng 28/9, chị Thu Dương cho biết dù bé chưa đi nhà trẻ nhưng lại đang trong giai đoạn tập bò, hay mút tay và cho đồ vật lên miệng nên gia đình lo nguy cơ mắc bệnh từ môi trường xung quanh và người thân nên chị rất muốn phòng bệnh sớm cho con.

“Tôi thấy may mắn khi có vắc xin tay chân miệng để tiêm cho con, càng may mắn hơn là bé đang trong độ tuổi được tiêm vắc xin này. Ở VNVC, tôi hoàn toàn yên tâm vì được bác sĩ, điều dưỡng khám, tiêm, tư vấn kỹ càng”, chị Dương chia sẻ.

Bé Minh Khôi được mẹ cho tiêm vắc xin tay chân miệng tại VNVC Phan Thiết sáng 28/9

Tại Hà Nội, chị Minh Tâm (37 tuổi) đưa con đi tiêm sau khi bé từng mắc tay chân miệng tới ba lần. Mỗi lần con bệnh, cả gia đình đều thấp thỏm theo dõi vì lo trẻ có thể chuyển nặng. “Ba lần con mắc bệnh là ba lần cả nhà lo lắng. Vì vậy, khi biết VNVC đã có vắc xin, gia đình tôi quyết định đưa con đi tiêm sớm để chủ động bảo vệ con, tránh nguy cơ tái mắc”, chị Tâm chia sẻ.

Vắc xin thử nghiệm hiệu quả gần 97% trên gần 2.500 trẻ Việt Nam

Hiệu quả triển khai thực tế của vắc xin tay chân miệng cũng được các chuyên gia trong nước và quốc tế cập nhật tại hội thảo “Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa tay chân miệng do EV71” do Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Substipharm Biologics (Thuỵ Sĩ) tổ chức mới đây tại Việt Nam.

Theo BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, vắc xin phòng tay chân miệng là giải pháp được giới y khoa mong đợi trong nhiều năm và bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đã có vắc xin phòng bệnh và VNVC chính thức triển khai tiêm cho trẻ trên toàn quốc.

Nhiều gia đình chia sẻ sau tiêm vắc xin tay chân miệng tại VNVC, trẻ vẫn ăn uống, vui chơi và sinh hoạt bình thường, giúp phụ huynh thêm yên tâm

Tay chân miệng do nhóm virus đường ruột Enterovirus gây ra, nhưng EV71 đặc biệt đáng lo ngại do có tính hướng thần kinh mạnh, liên quan nhiều trường hợp bệnh nặng, biến chứng thần kinh, hô hấp, tim mạch và tử vong ở trẻ nhỏ.

Virus có thể tác động đến hệ thần kinh trung ương, đặc biệt vùng thân não, gây viêm não, viêm thân não, rối loạn thần kinh tự chủ từ đó dẫn đến rối loạn nhịp tim, huyết áp, phù phổi cấp, suy hô hấp, suy tuần hoàn và diễn tiến nguy kịch trong thời gian ngắn. Trong khi đó, các biểu hiện nhiễm EV71 ở trẻ có thể không rầm rộ, dễ nhầm lẫn với những bệnh thông thường khác dẫn đến điều trị muộn, tăng nguy cơ biến chứng.

“Nhiều năm qua, chứng kiến nhiều trẻ nhập viện và chuyển nặng rất nhanh, chỉ trong vài giờ đã rơi vào nguy kịch, đòi hỏi rất nhiều nhân lực, thiết bị hồi sức và thuốc men, các bác sĩ điều trị luôn chịu áp lực rất lớn. Đây là lý do vì sao việc phát triển vắc xin nhắm đến tác nhân gây bệnh nặng nhất EV71 thay vì ngăn ngừa tất cả chủng virus gây tay chân miệng”, BS Khanh chia sẻ.

GS.BS Li-Min Huang, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đại học Đài Loan, Chủ tịch Danh dự Hội Bệnh truyền nhiễm Đài Loan, cho biết EV71 từng là “nỗi ám ảnh kéo dài” nhiều năm tại Đài Loan. Riêng đợt bùng phát lớn năm 1998 đã khiến 78 trẻ tử vong. Khoảng 70-80% trẻ đã nhiễm virus khi đến 6 tuổi. Gánh nặng bệnh tật này thúc đẩy Đài Loan tăng cường hệ thống giám sát Enterovirus và quyết tâm tìm kiếm một giải pháp phòng bệnh chủ động bằng vắc xin.

Hội thảo khoa học “Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa tay chân miệng do EV71”cung cấp nhiều bằng chứng khoa học về hiệu quả bảo vệ trẻ sau tiêm vắc xin.

Vắc xin tay chân miệng Envacgen trải qua quá trình nghiên cứu từ năm 2007, giai đoạn 3 được thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn tại Việt Nam và Đài Loan với sự tham gia của gần 2.500 trẻ em Việt Nam, chiếm 82,9%. Trung tâm thử nghiệm lâm sàng Viện Pasteur TP.HCM là đơn vị phối hợp triển khai nghiên cứu tại Việt Nam, góp một phần rất lớn dữ liệu khoa học về vắc xin được tạo ra với sự tham gia trực tiếp của chính trẻ em Việt Nam.

GS.BS Li-Min Huang​ chia sẻ, CDC Đài Loan chưa ghi nhận ca bệnh nặng do EV71 trong các năm 2024, 2025 và 2026

Hiệu quả trong nghiên cứu của vắc xin tay chân miệng tiếp tục được củng cố bằng dữ liệu thực tế tại Đài Loan. Từ khi triển khai vào tháng 8/2023 đến tháng 9/2026, hơn 600.000 liều vắc xin đã được sử dụng. Đáng chú ý, trong ba năm liên tiếp 2024, 2025, 2026, CDC Đài Loan không ghi nhận EV71 trong bất kỳ ca tay chân miệng nặng nào, trong khi trước đó EV71 từng là tác nhân quan trọng liên quan các ca bệnh nặng và tử vong.

Từ dữ liệu nghiên cứu và thực tế triển khai, CDC Đài Loan, Hội Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa Đài Loan và Hội Sơ sinh Đài Loan đều khuyến cáo trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi tiêm vắc xin tay chân miệng, bất kể tiền sử từng nhiễm bệnh tay chân miệng trước đó.