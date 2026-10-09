Hành trình trở lại đường đua và chinh phục đỉnh cao

ANTD.VN - Sau quãng thời gian xuống hạng đầu thập niên 1990 thể kỷ trước, Câu lạc bộ Công an Hà Nội từng bước tìm lại vị thế ở sân chơi cao nhất. Năm 1995, đội giành quyền trở lại giải các đội mạnh toàn quốc và ngay trong năm ấy tiến vào chung kết Cúp Quốc gia. 4 năm sau, một thế hệ cầu thủ mới đưa Câu lạc bộ Công an Hà Nội đến chức vô địch Dunhill Cup, rồi tiếp tục duy trì vị thế của một đội bóng có khả năng cạnh tranh ở những giải đấu lớn - đó cũng là giai đoạn bóng đá Việt Nam đứng trước bước chuyển sang chuyên nghiệp.

1995: Từ cú hích Cúp Quốc gia

Năm 1995 đánh dấu một trong những cột mốc quan trọng của quá trình Câu lạc bộ Công an Hà Nội trở lại đường đua. Sau khi xuống hạng năm 1992, đội bóng Thủ đô giành quyền trở lại giải các đội mạnh toàn quốc. Cũng trong năm đó, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đi một mạch tới trận chung kết Cúp Quốc gia, tạo nên cuộc đối đầu đáng nhớ với Công an Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, ngày 24-9-1995.

Đó là một trận chung kết đặc biệt bởi tính chất derby giữa hai đội bóng ngành Công an, đồng thời diễn ra trước sự chứng kiến của hơn 10.000 khán giả. Câu lạc bộ Công an Hà Nội nhập cuộc với tư thế của đội chủ nhà, chủ động tấn công thay vì lựa chọn cách chơi phòng ngự phản công vốn quen thuộc. Công an Hải Phòng, ngược lại, kiên nhẫn chờ cơ hội. Bàn thắng duy nhất đến từ một tình huống đá phạt của Đặng Văn Dũng ở đầu hiệp 1, giúp Công an Hải Phòng giành chiến thắng 1-0. Công an Hà Nội chấp nhận vị trí Á quân, nhưng hành trình ấy vẫn cho thấy đội bóng Thủ đô đã trở lại nhóm những tập thể có khả năng tranh chấp danh hiệu.

Nếu năm 1995 là dấu hiệu đầu tiên của sự trở lại, những năm tiếp theo cho thấy Câu lạc bộ Công an Hà Nội không chỉ muốn góp mặt mà còn muốn cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng mạnh nhất.

Tập thể Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội thời đó (Ảnh: Quang Minh)

Báo An ninh Thủ đô đưa tin và ca ngợi chức vô địch của đội bóng Công an Hà Nội (Ảnh: Tư liệu)

1999: Liên tiếp đứng trong nhóm đầu

Cuối thập niên 1990, Công an Hà Nội sở hữu một tập thể mang đậm dấu ấn bóng đá Hà Nội, với Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Tuấn Thành, Mai Tiến Dũng cùng Lưu Thanh Châu, Hoàng Trung Phong, Phạm Việt Cường, Trịnh Quốc Khánh... Trong số đó, Vũ Minh Hiếu và Tuấn Thành trở thành những gương mặt nổi bật của đội bóng. Họ là những người tạo nên phần quan trọng nhất của hành trình Công an Hà Nội trở lại đường đua cuối thập niên 1990.

Năm 1999 là mùa bóng đặc biệt với Công an Hà Nội. Giải vô địch quốc gia khi đó được thay thế bằng Giải bóng đá tập huấn mùa xuân, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam có những điều chỉnh về thể thức thi đấu. Công an Hà Nội kết thúc giải ở vị trí Á quân, chỉ sau Sông Lam Nghệ An. Đáng chú ý hơn, Vũ Minh Hiếu giành danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Công an Hà Nội cũng thắng Công an thành phố Hồ Chí Minh 3-0 ở bán kết để giành quyền vào trận chung kết, nơi họ hòa Sông Lam Nghệ An 0-0 và thua 3-4 ở loạt sút luân lưu, đứng thứ hai chung cuộc. Những con số ấy phản ánh khá rõ vị thế của Công an Hà Nội lúc bấy giờ - đội bóng không chỉ có những cá nhân nổi bật mà còn đủ sức duy trì thành tích ổn định qua một giải đấu kéo dài, trước khi bước vào mặt trận Dunhill Cup. Và chính tại Dunhill Cup, Công an Hà Nội đã tạo nên dấu ấn lớn nhất của năm 1999.

Hành trình lên ngôi tại Dunhill Cup

Dunhill Cup 1999 được tổ chức với sự góp mặt của những đội bóng mạnh, trong đó có các đại diện Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Nam Định và một số đội bóng hàng đầu khác. Ở tứ kết, Công an Hà Nội gặp Thừa Thiên - Huế. Trận lượt đi kết thúc với tỷ số 2-2, trước khi đội bóng Thủ đô thắng 2-0 ở lượt về để giành quyền vào bán kết. Đối thủ tiếp theo là Công an Hải Phòng, đội bóng từng khiến Công an Hà Nội lỡ cơ hội đăng quang Cúp Quốc gia 4 năm trước. Lần này, câu chuyện diễn ra theo hướng khác...

Ngày 23-9-1999, Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-1 trước Công an Hải Phòng trong trận bán kết. Nguyễn Tuấn Thành, Lưu Thanh Châu, Vũ Minh Hiếu và Trịnh Quốc Khánh lần lượt ghi bàn, biến trận đấu thành màn trình diễn nổi bật của hàng công Công an Hà Nội. Từ chỗ bị dẫn dắt bởi ký ức về thất bại ở chung kết Cúp Quốc gia 1995, đội bóng Thủ đô đã vượt qua chính đối thủ ấy với cách biệt lớn để tiến vào trận đấu cuối cùng. Đó cũng là một trong những trận đấu tiêu biểu nhất của thế hệ cầu thủ Công an Hà Nội cuối thập niên 1990. 4 bàn thắng được ghi bởi 4 cầu thủ khác nhau, cho thấy sức mạnh của một tập thể thay vì sự phụ thuộc vào duy nhất một ngôi sao.

Chiếc Cúp hồi sinh của đội bóng Thủ đô

Ngày 26-9-1999, Công an Hà Nội bước vào trận chung kết Dunhill Cup gặp Sông Lam Nghệ An - một trong những đội bóng mạnh nhất của bóng đá Việt Nam. Trước đó, tại giải tập huấn mùa xuân, chính đội bóng xứ Nghệ đã đứng trên Công an Hà Nội. Vì vậy, trận chung kết Dunhill Cup tiếp tục là cuộc đối đầu giữa hai tập thể thuộc nhóm dẫn đầu.

Công an Hà Nội xuất sắc giành chiến thắng 1-0, qua đó đăng quang Dunhill Cup 1999. Đây là danh hiệu lớn nhất của đội bóng trong giai đoạn cuối thập niên 1990 và cũng là chiếc cúp gắn với thế hệ Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Tuấn Thành, Mai Tiến Dũng, Lưu Thanh Châu, Hoàng Trung Phong, Phạm Việt Cường, Trịnh Quốc Khánh và các đồng đội. Điều đáng chú ý nằm ở hành trình đi tới chức vô địch, Công an Hà Nội không giành cúp sau một trận đấu đơn lẻ. Đội vượt qua Thừa Thiên - Huế ở tứ kết, đánh bại Công an Hải Phòng 4-1 ở bán kết rồi hạ Sông Lam Nghệ An 1-0 trong trận chung kết. 3 đối thủ ấy đại diện cho những thử thách rất khác nhau, nhưng Công an Hà Nội đều vượt qua để hoàn tất một giải đấu trọn vẹn. Chiếc cúp vì thế có thể xem như sự khẳng định cho quá trình hồi sinh của đội bóng Thủ đô sau những năm đầu thập niên 1990 nhiều biến động.

Ký ức cuối cùng của một đội bóng thuộc thời kỳ chuyển giao

Sau chức vô địch Dunhill Cup, Công an Hà Nội vẫn giữ được vị trí đáng kể trong bóng đá đỉnh cao. Mùa giải 1999 - 2000, đội đứng thứ 3 tại giải hạng Nhất quốc gia, sau Sông Lam Nghệ An và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một mùa giải mà Công an Hà Nội tiếp tục hiện diện trong nhóm đầu, với 10 trận thắng, 7 trận hòa và 7 trận thua sau 24 vòng đấu.

Bước sang mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên 2000 - 2001, Công an Hà Nội tiếp tục thi đấu ở giải đấu cao nhất và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7. Đội hình khi ấy vẫn có những gương mặt quen thuộc của thế hệ trước, trong đó Vũ Minh Hiếu mang băng đội trưởng. Đáng chú ý, thủ môn Đỗ Thành Tôn được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất mùa giải, còn hậu vệ Phạm Minh Đức có tên trong danh sách những cá nhân được vinh danh.

Trên mặt trận Cúp Quốc gia, Công an Hà Nội lại đi tới trận chung kết năm 2001. Đội lần lượt vượt qua Lâm Đồng, Cảng Sài Gòn và Thể Công trước khi gặp Công an thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu cuối cùng ngày 17-6. Công an Hà Nội thua 1-2 sau hiệp phụ, qua đó một lần nữa kết thúc Cúp Quốc gia với vị trí Á quân. 2 lần về nhì ở Cúp Quốc gia, năm 1995 và 2001, cùng chức vô địch Dunhill Cup 1999 cho thấy một nét đáng chú ý trong lịch sử Công an Hà Nội giai đoạn này - đó là đội bóng thường xuyên có mặt ở những trận đấu quan trọng, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu, nhưng không phải lúc nào cũng có thể biến ưu thế thành danh hiệu. Dẫu vậy, nhìn lại chặng đường từ năm 1995 đến đầu những năm 2000, điều đáng nhớ không chỉ nằm ở những chiếc huy chương. Công an Hà Nội đã đi từ vị thế của một đội vừa trở lại sân chơi cao nhất đến một tập thể có khả năng cạnh tranh danh hiệu, sở hữu những cầu thủ nổi bật và tạo ra những trận đấu được nhắc nhớ trong nhiều năm.

Dunhill Cup 1999 chính là đỉnh cao của hành trình ấy. 1 năm mà Công an Hà Nội đứng trong nhóm đầu ở giải tập huấn mùa xuân, có Vũ Minh Hiếu giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất, rồi vượt qua Thừa Thiên - Huế, Công an Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An để nâng cao chiếc Cúp Dunhill. Và cũng từ đó, Công an Hà Nội bước vào một thời kỳ khác của bóng đá Việt Nam. Cơ chế chuyên nghiệp bắt đầu hình thành từ mùa giải 2000 - 2001, kéo theo những thay đổi sâu rộng về tổ chức, vận hành và cách các đội bóng tồn tại. Với Công an Hà Nội, những năm cuối thế kỷ XX vì thế vừa là quãng thời gian trở lại mạnh mẽ, vừa là phần ký ức cuối cùng của một đội bóng thuộc thời kỳ chuyển giao.

Chiếc cúp Dunhill năm 1999 nằm ở đúng điểm giao ấy - một dấu mốc của sự trở lại, và cũng là một trong những danh hiệu cuối cùng của Công an Hà Nội trước khi bóng đá Việt Nam bước hẳn sang một chương mới.