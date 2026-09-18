ANTD.VN - Quen thân anh đã lâu, dõi theo hành trình của anh, tôi cứ nấn ná mãi lời đề nghị được viết về anh, dẫu dưới một lát cắt nào đó, nhưng biết kết quả sẽ bị từ chối một cách khéo léo với nụ cười quen thuộc đi kèm với muôn vàn lý do tôi thuộc lòng. Con đường anh đi, sứ mệnh anh thực hiện, dẫu mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng khiến tôi không khỏi liên tưởng đến triết lý của hai triết gia Hy Lạp cổ đại Socrates và Plato: Việc thiện là biểu hiện của đức hạnh, làm việc thiện giúp con người đạt được trạng thái hạnh phúc đích thực. Hành trình nhân ái và khát vọng gieo mầm thiện chính là con đường doanh nhân Tạ Văn Thành - Chủ tịch Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương; nhà sáng lập thương hiệu giày dép Nesty đang đi và dày công vun đắp từng ngày…

“Thành công của một người không chỉ được đong đếm bằng con số tài sản hay lợi nhuận, mà còn được đo bằng khả năng sẻ chia, bằng những giá trị nhân văn mà họ kiến tạo và lan tỏa cho cộng đồng. Niềm vui trong ánh mắt trẻ thơ vùng cao, niềm tin được thắp lên trong tâm hồn những người khốn khó, và sự kết nối yêu thương giữa người với người - đó mới là thứ tài sản vô giá, bền vững nhất”. Anh Tạ Văn Thành (Chủ tịch Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương, Nhà sáng lập thương hiệu giày dép Nesty)

Doanh nhân Tạ Văn Thành - Chủ tịch Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương; nhà sáng lập thương hiệu giày dép Nesty tham gia hoạt động thiện nguyện, chia sẻ niềm vui với các em nhỏ cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn

Triết lý sống của một doanh nhân

Tôi thường ghé thăm anh mỗi khi có dịp vào TP.HCM công tác, những cuộc gặp không báo trước, bởi một vì thân, sau là muốn tiếp cận người mình quen một cách bất ngờ nhất. Anh vẫn vậy, trong căn phòng làm việc tại Nhà máy sản xuất giày dép Nesty rộng hơn 40.000 mét vuông ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, anh đón tôi với nụ cười chân thành, hiền hậu không lẫn vào đâu được. Vẫn vóc dáng gày gò, vận trang đơn giản nhất có thể, không vest lịch lãm, không cà vạt sang trọng, không âu phục giày Tây bóng loáng, mà ở đó là chiếc áo phông bình dị, chiếc quần rộng cho thoải mái, đôi giày thể thao đã phai màu vì nhiều chuyến đi, tôi hay đùa ở ngoài chẳng ai nghĩ nổi anh là doanh nhân, chủ doanh nghiệp. Tôi biết anh không “diễn” cái sự dung dị của mình hay cố tình “hóa thân” cho hợp cảnh, vậy nên mới kể rằng tôi hay đến bất ngờ, để thấy chính con người thật của anh.

Và dĩ nhiên, lần nào gặp tôi chẳng hỏi: “Kế hoạch nghỉ của anh bao giờ thực hiện thế?”. Anh cười đáp: “Muốn mà chưa được, mọi thứ bắt đầu rồi cũng chẳng nghĩ sẽ làm lớn thế này. Mọi việc cứ cuốn đi, hết việc này sang việc khác, nhưng giờ làm vì trách nhiệm chứ không phải vì tiền, vì bản thân, một cách tự nguyện”. “Công việc đã chuyển hóa thành sứ mệnh, sứ mệnh có thể nhỏ bé thôi, với con người, với cộng đồng, với những hoàn cảnh còn khó khăn lắm ngoài cộng đồng…” - Anh chia sẻ - “Không bao giờ có chuyện thích thì làm, mệt thì dừng. Với doanh nghiệp thì lấy lợi ích khách hàng làm mục tiêu, với đời sống là hành trình sống có trách nhiệm, tôn trọng con người và trả ơn cuộc đời”.

Anh Tạ Văn Thành - Chủ tịch Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương trao quà tặng người dân xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk

“Công việc đã chuyển hóa thành sứ mệnh, sứ mệnh có thể nhỏ bé thôi, với con người, với cộng đồng, với những hoàn cảnh còn khó khăn lắm ngoài cộng đồng…”. Anh Tạ Văn Thành (Chủ tịch Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương; Nhà sáng lập thương hiệu giày dép Nesty)

Tôi tin ai thân quen anh đủ lâu cũng hiểu triết lý sống đó từ đâu mà ra. “Tuổi thơ tôi là những tháng ngày mất mát và thiếu thốn. Bố mất khi tôi mới lên 2, gánh nặng mưu sinh đổ hết lên mẹ để nuôi 2 anh em tôi. Mẹ gồng gánh để chúng tôi không bị đói, nhưng khó khăn là có thật. Chính sự thiếu thốn ấy đã gieo trong tôi mầm khát vọng thoát nghèo, phải vươn lên, phải làm điều gì đó để đổi thay số phận. Học xong lớp 12, từ vùng đất Thái Thụy, Thái Bình (cũ), tôi khăn gói vào TP.HCM mang theo duy nhất 2 chữ - đó là “niềm tin” - hành trang giản dị đến ngây thơ của một chàng trai tuổi 18” - Anh cười và kể lại - “Ở thành phố chắc sẽ nhiều cơ hội hơn, và nếu có thì bằng mọi giá phải nắm lấy, phải làm được. Những ngày đầu ở đất khách, tôi vừa làm công nhân vừa tranh thủ học thêm kỹ thuật, rồi về làm cho một nhà máy sản xuất sơn của Nhật Bản. Với tôi, đây là cơ hội và chắc mẩm trong đầu là không được để tuột. Chưa đầy 2 năm sau, từ một nhân viên tôi được cất nhắc lên vị trí Phó Giám đốc nhà máy với mức lương trong mơ ngày đó so với điểm xuất phát. Nhưng như vậy là chưa đủ, mình sinh ra không phải để an phận, trong tôi bắt đầu thôi thúc việc quyết tâm phải tự xây dựng sự nghiệp, dẫu biết con đường ấy chẳng dễ dàng gì”.

Năm 2010, Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương được thành lập. Quy mô nhỏ, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, lọt thỏm và vô danh giữa thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt. Anh kể: “Nhưng vậy là tốt rồi! Dễ và thuận thì chẳng đến lượt mình! Công thức rất đơn giản: Nếu sản phẩm tốt, khách hàng sẽ công nhận. Tôi đã “nuôi nấng” và vận hành “đứa con tinh thần” bằng cách mỗi ngày sẽ phải tốt hơn. Từ vài dòng sản phẩm ban đầu, công ty đã phát triển đa dạng các danh mục, từ sơn phủ kim loại, sơn gỗ, sơn chống thấm, epoxy và các sản phẩm trang trí nội - ngoại thất để lan tỏa thương hiệu, được thị trường đón nhận. Tôi bắt đầu từ con số 0, tay ngang đến với mọi thứ, từ sơn đến giày dép”. “Hai lĩnh vực chẳng liên quan đến nhau, cơ duyên nào vậy?” - Tôi hỏi và được anh cho biết: “Năm 2019, từ một hệ thống dây chuyền cũ được người thân tặng lại, tôi tự hỏi, tại sao người Việt không tự sản xuất và tạo ra một thương hiệu giày dép Việt? Nesty chính thức ra đời cuối năm 2020 chính từ sự thôi thúc đó trong tôi. 6 năm rồi, với quy trình sản xuất áp dụng công nghệ hiện đại, đề cao độ bền và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, thương hiệu giày dép Nesty đã được biết đến rộng rãi, tạo nên xu hướng đối với giới trẻ và người nổi tiếng”.

“30 năm rồi kể từ ngày… ra đi, có những con người sinh ra đã thuận lợi, sống trong sự no đủ, bình yên, có người lại sinh ra trong mất mát, thiếu thốn, khó khăn, buộc phải vươn lên; và hành trình đời người thì chẳng ai giống ai, mỗi người sẽ mang trong mình một sứ mệnh riêng” - Anh tâm sự với tôi bằng một sự bình thản của một người đã đi qua đủ vấp váp, nay có sự nghiệp riêng, thành công thì anh không nhận, nhưng phía sau đó là một góc riêng đặc biệt đầy tình người. Chính tuổi thơ thiếu thốn dạy anh một bài học quý giá rằng sự sẻ chia có ý nghĩa biết nhường nào với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Anh đã biến bài học ấy thành hành động, không ồn ào, không khoa trương, nhưng bền bỉ và sâu sắc.

Anh Tạ Văn Thành (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) tham gia chương trình “Cùng em đến trường 2026”, mang những phần quà thiết thực đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh

Gieo yêu thương để nảy mầm lòng tốt

Hành trình nhân ái của anh đã được thực hiện nhiều năm, và tôi đã có dịp được theo dấu chân ấy vượt hàng trăm cây số đèo dốc đến với những nẻo vùng cao. Hình ảnh một người đàn ông ngồi bệt xuống sân trường, tay cẩn thận thử giày cho từng em nhỏ, miệng thì luôn hỏi: “Có vừa không con? Đi êm chân chứ con”… để lại trong mắt thầy cô giáo và các em học sinh Lào Cai, Tuyên Quang sự thân thiện hết mực và một tấm lòng không khoảng cách. 2.000 phần quà với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng với những nhu yếu phẩm thiết thực cho các em bước năm học mới 2025 - 2026, đặc biệt là đôi dép Nesty đế bám, ôm chân, thoáng khí như một người bạn nâng bước các em trên đường tới trường vô cùng ý nghĩa. Không chỉ chăm lo cho học sinh, anh còn đặc biệt quan tâm đến các thầy cô giáo nơi vùng sâu, vùng xa. Tại xã Yên Minh (Tuyên Quang), chứng kiến sự thiếu thốn của điểm trường, anh đã quyết định tặng gần 80 giáo viên và cán bộ nhân viên mỗi người 5 triệu đồng, cùng màn hình LED cỡ lớn trị giá hơn 100 triệu đồng phục vụ học tập trực tuyến, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức tốt hơn cho các em nhỏ.

Anh Tạ Văn Thành tự tay đi đôi dép do thương hiệu Nesty tặng cho một em học sinh vùng cao tỉnh Lào Cai

Mỗi khi lũ về, anh lại chuẩn bị sẵn tâm thế lên đường. Ai trong công ty cũng biết rõ điều này nhất, và luôn sẵn sàng cùng anh đến mọi miền đất nước. Như tháng 7-2025, cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nặng nề, có những gia đình bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, bỗng chốc mất trắng, anh đã thông qua Ban Chuyên đề Công an TP.HCM trao 500 triệu đồng để xây dựng 2 căn nhà tặng các hộ dân tại xã Nhôn Mai, Nghệ An. Ngày khởi công, giữa vùng đất còn ngổn ngang bùn đá, đến nụ cười của người dân khi nhận căn nhà mới được dựng lên để gia đình xây dựng lại cuộc đời từ những yêu thương của cộng đồng mới khiến anh cảm thấy nhẹ lòng.

Khi bão lũ tàn phá Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vào tháng 11-2025, những hình ảnh làng mạc chìm trong biển nước, người dân co ro trong đói rét khiến anh vô cùng xúc động. Ngay lập tức, anh chuyển 250 triệu đồng đến Thành đoàn TP.HCM để mua lương thực, nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp. Hàng chục tấn gạo, hàng nghìn chiếc mùng, mền, quần áo đã kịp thời đến tay bà con. Khi bão tan, anh cùng đoàn công tác vượt hàng trăm cây số đến Khánh Hòa và Đắk Lắk để trao gần 1 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật. Tại các xã Diên Lâm, Diên Thọ, Diên Khánh (Khánh Hòa), mỗi xã nhận 100 phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Riêng trường hợp chị Nguyễn Thị Tâm bị lũ cuốn trôi nhà hoàn toàn, anh đã đến tận nơi thăm hỏi và tặng thêm 30 triệu đồng để chị sớm khôi phục cuộc sống. Không chỉ vậy, thong qua Báo Tuổi Trẻ, anh trao thêm 500 triệu đồng tiền mặt, 2.000 đôi dép và 200 túi xách Nesty với tổng trị giá hơn 736 triệu đồng - món quà thiết thực cho bà con vùng lũ, vừa tiếp sức tái thiết vừa đồng hành trên những con đường bùn lầy sau thiên tai. Không chỉ trao tiền, anh còn đến tận nơi, xắn tay áo bốc vác từng bao gạo, ngồi bệt xuống nền đất trò chuyện với những gia đình khốn khó, lắng nghe từng câu chuyện mất mát để tìm cách giúp đỡ.

Anh Tạ Văn Thành đi bộ cùng bệnh nhi ung thư (Ảnh: Duyên Phan)

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ thiên tai và học sinh vùng cao, hành trình thiện nguyện của anh còn hướng đến những bệnh nhi ung thư và các trung tâm bảo trợ xã hội. Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội - chùa Bửu Thắng II (Đắk Lắk), anh đã trao gói hỗ trợ 2,5 tỷ đồng trong vòng 3 năm, mỗi tháng 70 triệu đồng để chăm lo đời sống cho các cụ già và trẻ nhỏ nơi đây. Gần đây nhất, anh đã đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ trong chương trình “Ước mơ của Thúy” - hỗ trợ bệnh nhi ung thư. Tại lễ công bố sự kiện “Đi về phía mặt trời” vào tháng 7-2025, anh đã trao 1 tỷ đồng tặng quỹ hỗ trợ và cam kết hợp tác thường niên và sẽ tổ chức phiên Mega Livestream thiện nguyện 15 giờ ngày 14-6-2026, trích 10% doanh thu (mục tiêu 1,5 tỷ đồng) để tiếp tục gây quỹ cho các em... “Các em đều có hoàn cảnh đặc biệt, mỗi đơn hàng là một cơ hội chung tay giúp các em vơi bớt gánh nặng vật chất và tinh thần” - thông điệp ấy của anh mang theo triết lý: “Kinh doanh và thiện nguyện không tách rời, mà là hai mặt của cùng một sứ mệnh. Cho đi là trách nhiệm, là đạo lý, là điều tự nhiên cần làm khi mình còn có thể giúp người khác”...

Anh Tạ Văn Thành - Chủ tịch Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương, nhà sáng lập thương hiệu giày dép Nesty với các cháu nhỏ được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội - Chùa Bửu Thắng II, tỉnh Đắk Lắk

“Kinh doanh và thiện nguyện không tách rời, mà là hai mặt của cùng một sứ mệnh. Cho đi là trách nhiệm, là đạo lý, là điều tự nhiên cần làm khi mình còn có thể giúp người khác”... Anh Tạ Văn Thành (Chủ tịch Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương; nhà sáng lập thương hiệu giày dép Nesty)

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Tôi không hỏi anh số tiền anh trao tặng trên hành trình nhân ái suốt nhiều năm qua, bởi tôi biết anh sẽ chẳng nói, bởi tôi hiểu anh thành công thì muốn cho đi, anh muốn giang vòng tay ấm áp đến với những mảnh đời còn khó khăn, cơ cực, anh muốn gieo lòng tốt chân thành để nảy mầm thiện trong mỗi con người. Với anh, cho đi là trách nhiệm, là đạo lý, là tấm lòng không toan tính, là điều tự nhiên cần làm khi mình còn có thể giúp người khác. “Thành công của một người không chỉ được đong đếm bằng con số tài sản hay lợi nhuận, mà còn được đo bằng khả năng sẻ chia, bằng những giá trị nhân văn mà họ kiến tạo và lan tỏa cho cộng đồng. Niềm vui trong ánh mắt trẻ thơ vùng cao, niềm tin được thắp lên trong tâm hồn những người khốn khó, và sự kết nối yêu thương giữa người với người - đó mới là thứ tài sản vô giá, bền vững nhất” - Anh Tạ Văn Thành, Chủ tịch Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương, nhà sáng lập thương hiệu giày dép Nesty chia sẻ vậy!

“Tôi biết mình sinh ra không phải để an phận” - Tôi luôn nhớ câu nói này của anh, nó không chỉ định hình sự nghiệp mà còn định hình cả cuộc đời anh. Bởi với anh, không an phận không chỉ là vươn lên làm giàu, mà còn là không an phận khi đứng trước những bất hạnh của người khác. Từ 2 bàn tay trắng với hành trang vào đời vỏn vẹn 2 chữ “niềm tin”, để nay, chính anh lại thắp lên niềm tin bằng lòng nhân ái, luôn tìm cách giúp đỡ, luôn tìm cách làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn bằng sự sẻ chia, lấy yêu thương làm lẽ sống, xem hạnh phúc của cộng đồng cũng là niềm vui của chính mình.