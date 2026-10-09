Hành trang quý cho cán bộ cơ sở và người dân xã Suối Hai

ANTD.VN - Ngày 09/10/2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 27 – Phòng CS PCCC&CNCH CATP Hà Nội phối hợp với UBND xã Suối Hai tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người đứng đầu cơ sở kinh doanh, người được phân công công tác PCCC&CNCH và các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn xã Suối Hai.

Tham gia làm báo cáo viên tại lớp huấn luyện có Trung tá Trương Tuấn Vinh – Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 27 và Đại úy Nguyễn Việt Anh – cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 27. Lớp huấn luyện có khoảng 260 học viên.

Khoảng 260 học viên tham dự tập huấn

Tại phần lý thuyết, Trung tá Trương Tuấn Vinh truyền đạt các nội dung về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, trách nhiệm của cá nhân; nhiệm vụ của lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, lực lượng chuyên ngành và lực lượng dân phòng; các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến điều kiện an toàn PCCC&CNCH tại cơ sở. Học viên cũng được hướng dẫn kiến thức về nguyên nhân cháy, biện pháp phòng cháy; an toàn trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; quản lý, bảo quản và sử dụng phương tiện, thiết bị PCCC.

Ở phần thực hành, Đại úy Nguyễn Việt Anh trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng chữa cháy, sử dụng phương tiện và thiết bị chữa cháy; kỹ năng thoát nạn, cứu người bị nạn, sơ cấp cứu và sử dụng các phương tiện cứu nạn, cứu hộ.

Thực hành kỹ năng dập lửa

Thông qua lớp huấn luyện, các học viên được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và sự cố ngay từ thời điểm ban đầu; đồng thời nâng cao khả năng phối hợp của lực lượng tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố.

Việc tổ chức huấn luyện cũng là cơ sở để thực hiện cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH theo quy định, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở và người dân trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, bảo đảm an toàn trên địa bàn xã Suối Hai