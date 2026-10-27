Hành lý 'bốc mùi' của những 'vị khách du lịch'

ANTD.VN - Nhóm đầu nậu đã thuê người vờ làm cư dân hoặc khách du lịch, cất giấu thực phẩm trong ba lô, túi xách để nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó tập kết tại kho hàng rồi từ đó mới phân phối vào nội địa.

Khoảng 10h50 ngày 25-10-2026, tại khu vực luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tổ công tác liên ngành Biên phòng - Hải quan đã bắt quả tang Nguyễn Quang Lư (SN 1994) và Trần Đức Tiến (SN 1982) cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đang vận chuyển tổng cộng 60 kg trứng gà non nhập lậu.

Số hàng này có nguồn gốc từ Trung Quốc, tại thời điểm bắt giữ đang trong tình trạng chảy nước, bốc mùi, không có giấy tờ hợp pháp và không khai báo thủ tục hải quan.

Lực lượng biên phòng kiểm tra kho hàng

Cùng thời điểm trên, một mũi công tác khác bất ngờ đột kích, khám xét khẩn cấp kho tập kết tại khu vực đường Triệu Quang Phục, thuộc tổ dân phố 30, phường Lào Cai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 641 kg trứng gà non lậu do Vàng Văn Tuấn (SN 1986) trú tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm bảo quản, trông giữ.

Các đối tượng khai nhận được đầu nậu thuê giả làm cư dân biên giới hoặc khách du lịch xé lẻ hàng hóa cho vào ba lô, túi xách rồi ngụy trang bằng vật dụng cá nhân bên trên để tuồn qua cửa khẩu. Tiền công được trả khoảng 17.000 đồng/ kg. Sau khi nhập cảnh thành công, nhóm này tự chạy xe máy lòng vòng qua các khu dân cư, liên tục thay đổi lộ trình nhằm cắt đuôi lực lượng chức năng theo dõi trước khi đưa về kho.

Trứng gà non được giấu trong va li, túi xách, ba lô

Khi hàng lọt vào kho, các đối tượng sẽ đóng vào thùng xốp rồi đưa vào hệ thống container lạnh để cấp đông. Cuối cùng, số thực phẩm bẩn này được ngụy trang gửi theo các chuyến xe khách liên tỉnh để tuồn sâu vào nội địa tiêu thụ.

Toàn bộ kho tập kết của đường dây này đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát dày đặc và có người cảnh giới liên tục dọc các tuyến đường vận chuyển để kịp thời tẩu tán hàng hóa.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu để xử lý nghiêm trước pháp luật.