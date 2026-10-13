Hành động tận tâm của cán bộ, chiến sỹ Công an phường Ngọc Hà

ANTD.VN - Từ việc phát hiện chiếc ba lô bị bỏ quên bên đường đến xác minh, trao trả đầy đủ tài sản cho người đánh mất, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngọc Hà (TP Hà Nội) đã cụ thể hóa tinh thần “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” bằng hành động thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Khoảng 9h ngày 12/10, trong quá trình tuần tra, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị tại ngõ 260 Đội Cấn, tổ công tác Công an phường Ngọc Hà phát hiện một chiếc ba lô màu đen bị bỏ quên bên đường.

Công an phường Ngọc Hà trao trả tài sản cho anh P

Kiểm tra bên trong, cán bộ, chiến sĩ phát hiện nhiều tài sản và giấy tờ cá nhân, trong đó có máy tính xách tay, điện thoại di động cùng quần áo. Nhận định đây là tài sản của người dân sơ suất đánh rơi hoặc bỏ quên, tổ công tác nhanh chóng lập biên bản, đưa toàn bộ tài sản về trụ sở đơn vị để xác minh chủ sở hữu.

Bằng các biện pháp xác minh, Công an phường Ngọc Hà xác định số tài sản trên thuộc về anh N.V.P, sinh năm 2000, trú tại Phú Cát, thành phố Hà Nội. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đơn vị đã trao trả đầy đủ tài sản cho người đánh mất.

Lá thư cảm ơn đầy xúc động của anh P gửi Công an phường Ngọc Hà

Nhận lại chiếc ba lô cùng những tài sản có giá trị, anh N.V.P không giấu được niềm vui và sự xúc động. Đối với người bị mất tài sản, việc tìm lại được những vật dụng quan trọng, đặc biệt là máy tính, điện thoại và giấy tờ cá nhân, không chỉ giúp hạn chế thiệt hại về vật chất mà còn giải tỏa nỗi lo lắng, bất an.

Trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngọc Hà, anh N.V.P đã viết thư cảm ơn tập thể đơn vị.

Không phải chiến công lớn hay thành tích đặc biệt, việc làm của tổ công tác bắt đầu từ một tình huống rất đỗi bình thường trong quá trình tuần tra. Tuy nhiên, cách ứng xử trách nhiệm, chủ động xác minh và trao trả tài sản đã cho thấy tinh thần tận tụy của người chiến sĩ Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, luôn đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Thực tiễn công tác tại cơ sở cho thấy, niềm tin của nhân dân không chỉ được bồi đắp từ những chuyên án lớn hay các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, mà còn được hình thành từ chính những việc làm bình dị mỗi ngày. Một tài sản được trao trả, một người dân được hỗ trợ đúng lúc hay một vướng mắc được giải quyết tận tình đều có thể trở thành cầu nối giữa lực lượng Công an với nhân dân.