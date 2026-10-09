Hành chính xuyên đêm - Tận tâm vì dân phục vụ

ANTD.VN - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã triển khai mô hình “Hành chính xuyên đêm - Tận tâm vì dân”, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp căn cước, định danh điện tử và đăng ký cư trú ngoài giờ hành chính.

Theo đại diện Công an phường Hai Bà Trưng, vào các buổi tối thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, từ 18h-21h, Công an phường sẽ hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp căn cước theo quy định, hỗ trợ đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cập nhật thông tin cư trú theo quy định, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, tại điểm giải quyết thủ tục hành chính, Công an phường bố trí trạm hướng dẫn số, hỗ trợ người dân thao tác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức đi lại và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã triển khai mô hình “Hành chính xuyên đêm – Tận tâm vì dân”, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp căn cước, định danh điện tử và đăng ký cư trú ngoài giờ hành chính.

Bên cạnh đó, hệ thống phản hồi QR 5 sao được triển khai nhằm tiếp nhận ý kiến đánh giá của người dân về chất lượng phục vụ. Qua đó, Công an phường kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu ý kiến đóng góp, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng công tác.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý địa bàn, Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường chủ động tuyên truyền đến từng hộ gia đình, người dân về thời gian, địa điểm và nội dung thực hiện các thủ tục hành chính; đồng thời hướng dẫn người dân chuẩn bị giấy tờ cần thiết, sử dụng các tiện ích số, chấp hành quy định.

Có mặt tại Công an phường Hai Bà Trưng tối thứ Năm, ngày 8/10, bà Nguyễn Thị Hương (phố Lê Đại Hành) cho biết: Tôi rất ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần phục vụ của lực lượng công an phường khi làm việc ngoài giờ hành chính, giúp người lao động, công nhân, sinh viên và những người bận rộn trong giờ hành chính có thể giải quyết các thủ tục thiết yếu như cấp căn cước công dân, định danh điện tử VneiID mà không phải xin nghỉ việc.

Việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính của Công an phường Hai Bà Trưng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hà (Phố Huế) chia sẻ: Việc triển khai khung giờ linh hoạt giúp giảm tình trạng quá tải vào giờ hành chính. Bên cạnh đó cán bộ chiến sĩ Công an phường hỗ trợ người dân rất nhiệt tình, đúng với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”.

Việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính của Công an phường Hai Bà Trưng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ. Mỗi thủ tục được hướng dẫn tận tình, mỗi vướng mắc được giải đáp kịp thời là một hành động thiết thực nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, thể hiện rõ nhất phong trào Ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.