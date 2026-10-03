Hàng trăm người tham gia diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Cảng ICD Mỹ Đình

ANTD.VN - Sáng ngày 3/10/2026, tại Cảng ICD Mỹ Đình, số 17, Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cảng ICD Mỹ Đình là điểm thông quan hàng hóa được đưa vào hoạt động từ năm 2004, có diện tích khoảng 47.000m², gồm 2 khối nhà hành chính, 3 cụm kho, bãi hàng hóa và 1 trạm sạc xe điện, với khoảng 500 người thường xuyên làm việc. Do đặc thù hoạt động chủ yếu liên quan đến kho, bãi hàng hóa, tập trung khối lượng lớn chất cháy, cùng với mật độ phương tiện ra vào thường xuyên, nguy cơ xảy ra cháy, nổ luôn tiềm ẩn và có khả năng diễn biến phức tạp.



Nhằm chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ và sự cố, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 đã chủ động tham mưu lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kiến thức an toàn PCCC và huấn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở.



Tại buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng được tổ chức tại Cảng ICD Mỹ Đình, nhằm kiểm tra khả năng xử lý tình huống cháy ngay từ khi mới phát sinh, nâng cao kỹ năng PCCC, CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, đồng thời rèn luyện khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý sự cố trên địa bàn.

Khai mạc và phân công nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia diễn tập

Tham gia diễn tập phương án có lực lượng PCCC cơ sở; cán bộ, chiến sĩ Đội chữa Cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, khu vực số 16; lực lượng An ninh cơ sở, dân phòng, lực lượng Quân sự phường Cầu Giấy, Công ty điện lực Ba Đình, Công ty môi trường Vĩnh Yên và Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel.

Tình huống giả định được đặt ra: Trong quá trình vận hành, xảy ra sự cố chập điện tại khu vực hộp kỹ thuật điện của kho chứa hàng thuộc Công ty TNHH Kho vận ALS. Tia lửa điện phát sinh bắn vào lớp nilon bọc hàng và các hộp giấy đựng hàng hóa xung quanh gây cháy.



Do kho chứa nhiều chất cháy có nhiệt lượng cao như nilon, bao bì, nhựa tổng hợp…, đám cháy nhanh chóng phát triển, sinh ra nhiều khói, khí độc, bao trùm toàn bộ khu vực kho và có nguy cơ cháy lan sang một phần văn phòng làm việc và kho tiếp giáp.

Trong quá trình tổ chức chữa cháy và di chuyển tài sản, có 3 người bị ngạt khói mắc kẹt bên trong kho; 1 người trong lúc di chuyển tài sản bị va chạm với ô tô và bị ô tô chèn phía trước nhà kho. Đám cháy tiếp tục phát triển, khói và khí độc đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hàng trăm người đang làm việc tại cơ sở cũng như tài sản bên trong khu vực.

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng kích hoạt hệ thống báo cháy, thông báo cho các bộ phận liên quan, tổ chức ngắt điện khu vực xảy ra cháy; phân công lực lượng hướng dẫn cán bộ, nhân viên thoát nạn theo các lối thoát hiểm an toàn. Đồng thời, lực lượng tại chỗ tổ chức di chuyển tài sản đến khu vực tập kết an toàn, sử dụng bình chữa cháy và hệ thống họng nước vách tường để khống chế đám cháy, ngăn cháy lan.

Lực lượng PCCC cơ sở triển khai tổ chức chữa cháy, CNCH ban đầu

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, gồm 01 xe chỉ huy chữa cháy 1 xe chữa cháy cần vươn, 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chở quân, chở phương tiện cùng 30 CBCS.

Bàn chỉ huy chữa cháy được nhanh chóng thiết lập

Cùng thời điểm, lực lượng Công an phường, An ninh cơ sở, dân phòng, lực lượng Quân sự phường Cầu Giấy được huy động, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp tổ chức cứu người, cứu tài sản, hỗ trợ chữa cháy và bảo đảm an ninh, trật tự. Lực lượng y tế triển khai các phương án sơ cứu ban đầu, tiếp nhận và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Lực lượng Quân sự Phường Cầu Giấy báo cáo chỉ huy Chữa cháy tham gia tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở tổ chức trinh sát, tìm kiếm, cứu người mắc kẹt; triển khai các đội hình chữa cháy, phun nước làm mát, ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy. Các lực lượng chức năng đồng thời triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông khu vực xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường và thực hiện nhiệm vụ.

Phối hợp triển khai cứu người bị nạn mắc kẹt dưới gầm ô tô và đưa nạn nhân đi cấp cứu

Với sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương, đúng yêu cầu của phương án, các lực lượng đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tổ chức cứu người, cứu tài sản, khống chế và dập tắt đám cháy, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia thực tập.

Các lực lượng phối hợp triển khai dập tắt đám cháy giả định

Buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cảng cạn ICD Mỹ Đình diễn ra thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, thiết bị kỹ thuật. Qua thực tập, các lực lượng có điều kiện kiểm tra, đánh giá năng lực xử lý tình huống, khả năng vận hành hệ thống, phương tiện PCCC tại cơ sở; đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình thực tế.



Đặc biệt, hoạt động thực tập góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và xử lý tình huống khẩn cấp cho cán bộ, nhân viên làm việc tại Cảng cạn ICD Mỹ Đình; nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng PCCC cơ sở với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng tham gia trên địa bàn, qua đó góp phần bảo đảm an toàn PCCC, an ninh, trật tự tại cơ sở.



Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/2001 - 04/10/2026).