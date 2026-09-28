Hàng nghìn vận động viên lan tỏa lối sống lành mạnh qua giải chạy VnExpress Marathon ở Nghệ An

ANTD.VN - Giải chạy VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026 vừa diễn ra từ ngày 25 đến 27-9, thu hút hơn 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

Giải chạy thu hút khoảng 7.000 vận động viên tham gia

Việc lựa chọn Quảng trường Hồ Chí Minh làm khu vực xuất phát và về đích, đồng thời đi qua các trục đường huyết mạch như Đại lộ Lênin và Đại lộ Vinh - Cửa Lò, đưa các vận động viên chạy qua những tuyến đường mang tính biểu tượng, những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và các địa danh văn hóa của tỉnh Nghệ An.

Với tư cách là Nhà tài trợ Kim cương cho giải, đây là lần đầu tiên Herbalife Việt Nam tài trợ cho giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon được tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Đây cũng là giải chạy thứ 19 Herbalife Việt Nam tài trợ kể từ khi bắt đầu đồng hành với VnExpress vào năm 2022, với mục tiêu khuyến khích cộng đồng duy trì lối sống năng động, lành mạnh và lan tỏa đến mọi người xung quanh.

Đại diện Ban tổ chức và Herbalife Việt Nam trao giải cho các vận động viên

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết, đây là một phần trong cam kết mạnh mẽ của Herbalife nhằm góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn thông qua hoạt động đồng hành cùng các sáng kiến ​​về sức khỏe cộng đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Herbalife Việt Nam còn tổ chức một không gian trải nghiệm đầy sôi động tại khu vực expo của giải để chia sẻ kiến ​​thức dinh dưỡng, các trò chơi, trải nghiệm sản phẩm và trao tặng những phần quà hấp dẫn.