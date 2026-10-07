Hàng nghìn nhân viên xe buýt Thủ đô “tranh tài” xây dựng văn hoá phục vụ

Hội thi là một trong những hoạt động được Transerco triển khai trong khuôn khổ phong trào thi đua cao điểm “Lao động giỏi – Năng suất cao – Thu nhập tốt”, hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2026.

Thông qua Hội thi, Transerco hướng tới nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và khả năng phối hợp giữa các vị trí trong quá trình tổ chức, điều hành và phục vụ vận tải. Qua đó, từng bước hình thành thói quen và chuẩn mực ứng xử văn minh, thân thiện với hành khách, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt.

Ông Nguyễn Thanh Nam, Chủ tịch HĐTV trao tặng Cờ lưu niệm cho 9 đơn vị xe buýt tham gia "tranh tài"

Bên cạnh việc đánh giá kiến thức và kỹ năng của thí sinh, Hội thi còn góp phần tạo phong trào học tập tác phong của công nhân lái xe và nhân viên phục vụ văn minh, lịch sự trong giao tiếp với hành khách; tăng cường tinh thần phối hợp, hỗ trợ giữa các vị trí trong quá trình phục vụ.

Thông qua Hội thi, Transerco tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng đội ngũ nhân viên xe buýt chuyên nghiệp, thân thiện, tận tình và trách nhiệm, lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của hành khách làm trọng tâm.

Các màn tham gia Hội thi năm nay của 9 đơn vị vận tải xe buýt đều có những điểm đặc biệt riêng, thể hiện được văn hoá phục vụ xe buýt Thủ đô

Đây cũng là dịp để các đơn vị trong Tổng công ty chia sẻ cách làm hay, những sáng kiến trong xây dựng văn hóa phục vụ; từ đó góp phần lan tỏa những chuẩn mực ứng xử văn minh trên xe buýt và xây dựng hình ảnh xe buýt Transerco ngày càng thân thiện, chuyên nghiệp trong mắt người dân Thủ đô.

Ông Nguyễn Thuỷ, Phó Tổng giám đốc Transerco cho biết, với phương châm “Khách hàng là trung tâm” Hội thi Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco các cấp được tổ chức năm nay tiếp tục ra không khí thi đua sôi nổi, ngày càng tạo gắn kết, chia sẻ và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách của đội ngũ trong các đơn vị xe buýt.

Theo ông Thuỷ, thông qua Hội thi, Ban chỉ đạo thi đua sẽ lựa chọn, biểu dương và tiếp tục nhân rộng được những nhân viên nghiệp vụ, công nhân lái xe, nhân viên phục vụ xuất sắc tiêu biểu.

Đây sẽ là những hạt nhân nhằm lan tỏa và tiếp tục tạo bước chuyển biến tích cực hơn nữa về nhận thức vai trò, vị trí của mình trong việc xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco văn minh cùng với việc đẩy nhanh chuyển đổi xanh xe buýt điện thì dịch vụ xe buýt của Transerco sẽ ngày càng được gần gũi, thân thiện với nhân dân.